Identifican el papel de proteínas reguladoras del RNA en la neurodegeneración asociada a TAU

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, a 21 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha identificado alteraciones en proteínas de unión al RNA (RNA-binding proteins, RBPs) asociadas a la neurodegeneración dependiente de la proteína TAU.

Liderado por la doctora Isabel Lastres-Becker, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM-CSIC/UAM), el trabajo se ha publicado en la revista Neurobiology of Disease.

Según ha detallado el centro universitario en un comunicado, la investigación profundiza en los mecanismos celulares implicados en las taupatías, un grupo de enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la acumulación anormal de la proteína TAU, entre las que se encuentran la demencia frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer.

Las proteínas de unión al RNA desempeñan funciones esenciales en la regulación de la expresión génica, controlando procesos como el transporte, procesamiento, estabilidad y traducción de los RNA mensajeros. En los últimos años, diversas investigaciones han señalado que alteraciones en estas proteínas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, aunque su relación específica con las patologías asociadas a TAU seguía siendo poco conocida.

En este estudio, los investigadores analizaron cómo la presencia de proteína TAU patológica afecta a diferentes proteínas de unión al RNA implicadas en el mantenimiento de la función neuronal. Los resultados muestran que la neurodegeneración dependiente de TAU se acompaña de cambios significativos en la localización, expresión y función de varias proteínas de unión al RNA, sugiriendo que la alteración de los mecanismos de procesamiento del RNA constituye un componente importante de la enfermedad.

"Nuestros hallazgos indican que la acumulación patológica de TAU altera sistemas fundamentales de regulación génica mediados por proteínas de unión al RNA. Estos cambios podrían contribuir a la pérdida progresiva de función neuronal observada en las taupatías", ha remarcado Lastres-Becker.

COMPRENDER LAS TAUPATÍAS

El estudio identifica varias proteínas de unión al RNA potencialmente implicadas en la progresión de la enfermedad y aporta evidencia sobre su participación en procesos celulares alterados durante la neurodegeneración.

Entre los principales hallazgos destacan: la identificación de alteraciones específicas en proteínas reguladoras del RNA asociadas a la presencia de TAU patológica, la demostración de cambios en mecanismos celulares relacionados con el procesamiento y transporte del RNA y la identificación de nuevas dianas moleculares para futuras investigaciones terapéuticas.

Según los autores, comprender cómo la proteína TAU interfiere con la regulación del RNA permitirá obtener una visión más completa de los mecanismos que impulsan la neurodegeneración y podría facilitar el desarrollo de estrategias dirigidas a preservar la función neuronal.

Aunque serán necesarios estudios adicionales para determinar el potencial terapéutico de estas proteínas y validar su papel en pacientes, los resultados refuerzan la creciente evidencia de que las alteraciones en el metabolismo del RNA constituyen un elemento central en numerosas enfermedades neurodegenerativas.

"Este trabajo contribuye a ampliar el conocimiento sobre los mecanismos moleculares de las taupatías y pone de relieve la importancia de estudiar procesos celulares emergentes que puedan convertirse en nuevas oportunidades para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías", ha apuntado la UAM.