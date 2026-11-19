Archivo - Radiólogos viendo imágenes del cerebro. - SIMONKR/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) revela el efecto dominó que se produce el gen Pten cuando este freno está ausente, incluso en células progenitoras individuales. Cabe recordar que el gen Pten actúa como un freno molecular. Ayuda a mantener el equilibrio durante el desarrollo cerebral, cuando las células progenitoras específicas deben estar presentes en el momento, lugar y cantidad precisos.

Ahora, en un trabajo de 'Science Advances', el grupo Hippenmeyer del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), en colaboración con investigadores de la Universidad de la Sorbona en París (Francia), la Facultad de Medicina de Yale en Estados Unidos y la Universidad Vetmeduni de Viena (Austria), ase proporciona información detallada sobre cómo la pérdida de PTEN afecta al desarrollo cerebral en ratones.

El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo y, en general, su tamaño es relativamente similar entre las distintas poblaciones. En raras ocasiones, las mutaciones genéticas pueden provocar un crecimiento excesivo del cerebro.

El término médico megalencefalia describe un tamaño cerebral inusualmente grande. Se trata de una medida estadística y no necesariamente indica enfermedad. Las mutaciones en el gen Pten, fundamental para frenar la división celular, suelen estar asociadas a la megalencefalia y a un mayor riesgo de desarrollar tumores.

Los investigadores siguieron a células progenitoras individuales y a sus descendientes. Cuando el gen PTEN está ausente durante el desarrollo de la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, estas células progenitoras producen demasiadas células nerviosas (neuronas).

Fundamentalmente, demuestran, por primera vez, que esos mismos progenitores también generan más astrocitos, las células de soporte del cerebro. Este exceso de producción celular probablemente sea un factor determinante de la megalencefalia. El equipo también identificó vías de señalización molecular a través de las cuales PTEN influye en estos procesos de desarrollo.

"Las personas con mutaciones en el gen PTEN suelen tener megalencefalia y un mayor riesgo de desarrollar tumores", explica Osvaldo Miranda Romero, primer autor del estudio e investigador postdoctoral del grupo Hippenmeyer. "También tienen más probabilidades de estar dentro del espectro autista, tener discapacidad intelectual o padecer epilepsia".

Estas afecciones se conocen colectivamente como síndrome de hamartoma tumoral PTEN. Estudios previos en ratones demostraron que los embriones mueren cuando el gen Pten se desactiva en el organismo en desarrollo. Por el contrario, cuando el gen se inactiva selectivamente solo en el cerebro o la corteza cerebral, se desarrolla megalencefalia, pero esos ratones mueren poco después del nacimiento.

"Hasta ahora, carecíamos de información básica sobre lo que significan las mutaciones de Pten a nivel de células individuales y cómo afectan a la producción celular; en otras palabras, la cantidad y la identidad de las células producidas a partir de células madre", explica Romero.

Mediante la tecnología MADM, Romero pudo investigar esta cuestión. Los investigadores desactivaron selectivamente el gen Pten en una pequeña fracción de células gliales radiales. Marcaron las células afectadas con marcadores fluorescentes y las siguieron durante todo su desarrollo. Este método se conoce como rastreo de linaje; en términos sencillos, crea un "árbol genealógico celular".

Las células gliales radiales son células progenitoras de la corteza cerebral. Primero se multiplican y luego dan origen a neuronas. Posteriormente, también pueden generar células gliales, las células de soporte del cerebro. Ambos tipos celulares son esenciales para el correcto desarrollo y organización de la corteza cerebral.

El análisis reveló que las células gliales radiales individuales que carecen de Pten producen aproximadamente un 25% más de neuronas que en condiciones normales de desarrollo. También generan una cantidad considerablemente mayor de astrocitos, un tipo específico de célula glial. Estas neuronas y astrocitos también presentan un mayor tamaño. Esta combinación de mayor cantidad y tamaño de células cerebrales podría ayudar a explicar la megalencefalia asociada a PTEN. "La transición de las células gliales radiales a los astrocitos es particularmente fascinante", afirma Romero.

Las células necesitan enviar y recibir información e instrucciones sobre sus funciones. Lo logran mediante vías de señalización celular, que pueden considerarse como líneas de comunicación establecidas con funciones específicas. En condiciones normales, las células gliales radiales dependen de las señales de la vía de señalización del EGFR para producir células gliales, en particular astrocitos.

En experimentos posteriores, los investigadores desactivaron selectivamente tanto Pten como Egfr en células gliales radiales. Descubrieron que las células ya no dependían de la vía de comunicación habitual del EGFR. En cambio, la señalización se desplazó hacia la vía MAPK en los mutantes de Pten.

"En condiciones normales, el EGFR es un importante impulsor de la formación de células gliales, mientras que la MAPK puede servir como una especie de ruta alternativa en circunstancias excepcionales", explica Romero.

Las personas con mutaciones en el gen PTEN pueden desarrollar gliomas, tumores cerebrales compuestos por astrocitos y otras células gliales. Estos tumores suelen tratarse con inhibidores del EGFR, pero algunos pacientes desarrollan resistencia a estos fármacos. "Nuestros hallazgos sugieren que la vía de señalización MAPK podría investigarse como un posible objetivo terapéutico en estos casos en el futuro", finaliza Romero.