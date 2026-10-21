Identifican el papel clave de la microbiota en la capacidad de las bacterias del género listeria para colonizar órganos

Juan José Quereda (izq.) y Juliette Poujol de Molliens (dcha.) junto al Grupo LisBio de la Universidad CEU Cardenal Herrera, coautores el estudio realizado con investigadores del Grupo ProVaginBIO y de la Universidad de Oxford. - CEU UCH

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en colaboración con la de Oxford, han identificado el papel "clave" que desempeña la microbiota en la capacidad de las bacterias del género Listeria para colonizar diferentes órganos. Sus resultados muestran que la microbiota intestinal actúa como una "barrera natural" capaz de limitar el crecimiento de algunas especies, como Listeria ivanovii, mientras que Listeria monocytogenes presenta una "mayor capacidad de persistencia".

La investigación ha sido realizada por el Grupo 'Listeria: Biología e infección (LisBio)', que lidera en la CEU UCH el catedrático de Microbiología Juan José Quereda, junto a investigadores del Grupo 'Agentes microbiológicos asociados a la reproducción animal (ProVaginBIO)', en colaboración con la Universidad de Oxford y ha sido publicado en la revista científica internacional 'Veterinary Quarterly'.

Según explican los autores del estudio, el género bacteriano Listeria comprende 29 especies, de las cuales solo dos son patógenas: Listeria monocytogenes y Listeria ivanovii. Mientras que la primera puede provocar septicemia, meningitis y abortos en humanos y animales, la segunda se asocia casi exclusivamente a abortos en rumiantes. Por ello, el objetivo del estudio fue "profundizar" en la capacidad de las bacterias patógenas del género Listeria para colonizar diferentes órganos y el papel "protector" de la microbiota en rumiantes, según ha informado la institución valenciana en un comunicado.

El trabajo de los investigadores de las Universidades CEU UCH y Oxford revela que el tracto reproductivo constituye un entorno "más favorable" para ambos patógenos. "Estos hallazgos ayudan a explicar por qué Listeria ivanovii se asocia principalmente a infecciones reproductivas y abortos. También aportan nuevas claves para comprender las diferencias biológicas entre las especies de Listeria", ha explicado Juliette Poujol de Molliens, investigadora del Grupo LisBio.

Según destaca el catedrático de la CEU UCH Juan José Quereda, "nuestros hallazgos sugieren que, a diferencia de Listeria monocytogenes, las cepas de Listeria ivanovii analizadas tienen pocas probabilidades de colonizar el tracto gastrointestinal de los rumiantes, lo que reduciría su multiplicación, su excreción fecal y su distribución ambiental. Este conocimiento puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de control y prevención de la listeriosis".

El estudio dirigido por el catedrático Juan José Quereda ha sido realizado por las investigadoras Juliette Poujol de Molliens y Carla Palacios-Gorba, del Grupo LisBio, junto a la investigadora de la Universidad de Oxford, Jazmin Meza-Torres, y los investigadores del Grupo ProVaginBIO de la CEU UCH Ángel Gómez-Martín y Jesús Gomis.