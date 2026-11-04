Identifican la osteopontina como posible diana terapéutica en aneurisma de aorta abdominal

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La osteopontina, una proteína codificada por el gen SPP1, podría ser una diana terapéutica en aneurisma de aorta abdominal (AAA), según han encontrado expertos del área de Enfermedades Cardiovasculares del CIBER (CIBERCV), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona-CSIC y el Institut de Recerca Sant Pau.

Así lo han señalado los investigadores tras comprobar que la inhibición farmacológica de esta proteína mediante el compuesto HY-146064 reduce el desarrollo del aneurisma inducido por angiotensina II en ratones transgénicos. Este efecto se acompañó de una disminución de la inflamación, el estrés oxidativo y el remodelado vascular.

El equipo investigador ha destacado que los resultados son "prometedores" frente a una enfermedad que puede ser mortal y para la que no existen tratamientos farmacológicos que frenen su progresión. Sin embargo, ha apuntado que se necesitan nuevos estudios para determinar si la estrategia de inhibición es eficaz en pacientes.

El estudio colaborativo, publicado en 'Translational Research', ha identificado que la osteopontina está implicada en la inflamación y en los cambios que afectan a la pared arterial en un aneurisma de aorta abdominal, caracterizado por la dilatación progresiva de la aorta, la principal arteria del organismo.

MECANISMOS QUE PARTICIPAN EN SU DESARROLLO

La evolución del AAA puede provocar la rotura de la pared arterial, una complicación potencialmente mortal. Por ello, profundizar en los mecanismos que intervienen en su desarrollo resulta fundamental para identificar nuevas estrategias terapéuticas.

Este trabajo ha puesto el foco en el papel del receptor nuclear NOR-1 en las fases iniciales del aneurisma. Mediante análisis de expresión génica, muestras de tejido humano y experimentos en ratones transgénicos, el equipo investigador ha demostrado que NOR-1 promueve cambios asociados a la inflamación y al remodelado de la pared vascular.

Entre los genes identificados destaca SPP1, que codifica la osteopontina. "Los estudios en muestras humanas mostraron una correlación entre la expresión de NOR-1 y la de SPP1, mientras que los experimentos funcionales confirmaron que NOR-1 regula la expresión de SPP1. El análisis de los datos también identificó a esta proteína como un nexo entre la inflamación vascular y las alteraciones de la matriz extracelular", ha explicado la investigadora Paula Vázquez-Sufuentes, primera firmante del estudio.