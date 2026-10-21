Identifican un nuevo tipo de depresión: responde peor a los antidepresivos y no duerme de noche

Archivo - Hombre sentado en la cama sujetándose la cabeza en una mañana penumbra en el dormitorio. Estrés, depresión, soledad - SANKAI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

No todas las depresiones son iguales, y esa diferencia podría ser clave para entender por qué algunos tratamientos no funcionan. Un equipo de investigadores ha identificado un nuevo subtipo que se asocia a síntomas más graves y que podría requerir un abordaje diferente al de los antidepresivos habituales.

La investigación realizada por expertos de la Universidad de Sídney (Australia) ha identificado un nuevo subtipo de depresión llamado 'depresión circadiana'. Publicada en el 'British Journal of Psychiatry', proporciona una mayor comprensión de los mecanismos genéticos que subyacen a la depresión circadiana y ofrece información sobre por qué los tratamientos tradicionales, como los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), no funcionan tan bien para las personas con este subtipo.

La depresión circadiana está vinculada al reloj biológico interno de 24 horas que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia. Se caracteriza por ser más resistente al tratamiento con antidepresivos comunes basados en la serotonina, pero responde mejor a terapias conductuales y farmacológicas dirigidas a los circuitos cerebrales específicos del reloj biológico, como la melatonina, los antidepresivos que actúan sobre la melatonina y la fototerapia.

El estudio utilizó datos clínicos y genéticos de más de 10.000 australianos para identificar este nuevo subtipo, que representa casi una cuarta parte de los diagnósticos en su estudio sobre personas con depresión grave, recurrente o persistente.

La primera autora, la doctora Emiliana Tonini, del Centro del Cerebro y la Mente de la Universidad de Sídney, comenta que la investigación ha identificado la depresión circadiana como un nuevo subtipo, que afecta a alrededor de una cuarta parte de las personas incluidas en nuestro estudio sobre depresión grave, recurrente o persistente.

"La depresión no es una enfermedad uniforme, y comprender las características de los diferentes subtipos nos permite brindar a las personas un acceso más temprano a los tratamientos que serán más efectivos para ellas", explica.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEPRESIÓN CIRCADIANA

Los investigadores llevaron a cabo análisis clínicos y genéticos de más de 10.000 personas con depresión utilizando datos del estudio nacional australiano sobre la genética de la depresión. De ellos, casi el 25% (2.604 participantes) fueron diagnosticados con depresión circadiana, que incluye síntomas como un patrón estacional de enfermedades, dormir más cuando se está deprimido, despertarse sintiéndose muy cansado y ser una persona nocturna.

Las personas con depresión circadiana tenían más probabilidades de experimentar la aparición de la depresión a una edad más temprana y presentaban síntomas más graves (como manía y mayor frecuencia de pensamientos suicidas). Además, tenían un mayor riesgo genético de padecer problemas de salud inflamatorios y cardiovasculares, así como trastornos del neurodesarrollo importantes, incluido el TDAH.

Los antidepresivos como los ISRS o los IRSN (inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina) suelen considerarse la primera opción para tratar la depresión, pero son menos eficaces y conllevan más efectos secundarios en las personas con el subtipo circadiano.

TRATAMIENTOS DIRIGIDOS AL RELOJ BIOLÓGICO

El doctor Jacob Crouse, coautor principal del Centro para el Cerebro y la Mente, expone que, "dado que la depresión circadiana está vinculada al reloj biológico interno de las personas, los tratamientos dirigidos al ritmo circadiano, como la fototerapia y la melatonina, pueden ser mucho más relevantes, y los médicos deberían recurrir a ellos mucho antes en personas con este cuadro clínico".

"Para quienes descubren que los antidepresivos no les funcionan, es importante que hablen con su médico para obtener asesoramiento sobre sus circunstancias individuales. A la mayoría de los jóvenes se les recetarán ISRS como primera opción, pero para al menos una cuarta parte existen mejores opciones médicas y conductuales centradas en el ritmo circadiano para ayudar a tratar y controlar su afección", resumen los expertos.