Identifican un nuevo efecto protector frente al aneurisma de aorta abdominal de un fármaco usado en diabetes y obesidad

Grupo de investigación - INCLIVA

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de Universitario de València, y la Universitat de València (UV), ha identificado un nuevo beneficio cardiovascular de la tirzepatida, un fármaco utilizado actualmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, según ha informado la entidad en un comunicado.

El estudio demuestra, por primera vez, que la activación dual de los receptores GLP-1 y GIP, dianas terapéuticas del fármaco tirzepatida, reduce la inflamación de la pared de la aorta y ralentiza el desarrollo del aneurisma de aorta abdominal en un modelo experimental.

La investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista internacional Pharmacological Research, una de las revistas científicas de referencia en el ámbito de la investigación farmacológica y biomédica, abre una nueva línea de investigación para el desarrollo de tratamientos dirigidos a esta enfermedad vascular, para la que actualmente no existen medicamentos capaces de frenar su progresión.

El trabajo ha sido realizado por el Grupo de Investigación en Inflamación de Incliva, coordinado por las doctoras Laura Piqueras y María Jesús Sanz, del Departamento de Farmacología de la UV, en colaboración con el Grupo de Investigación sobre Riesgo Cardiometabólico y Diabetes, también de Incliva, coordinado por el doctor José Tomás Real, del Departamento de Medicina de la UV, todos pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).

En la investigación han participado, además, los doctores Patrice Marques, Cristina Arce-Recatalá, Elena Domingo y Blanca Alabadi, así como el investigador predoctoral Álvaro Gómez-Martín, y la técnico de laboratorio Ángela Vea.

El aneurisma de aorta abdominal se caracteriza por la dilatación progresiva de la aorta, la principal arteria del organismo. En la mayoría de los casos evoluciona de forma silenciosa y sin síntomas hasta que se produce la rotura del vaso, una complicación asociada a una elevada mortalidad, han explicado las mismas fuentes.

En la actualidad, el único tratamiento efectivo es la cirugía cuando el aneurisma alcanza un tamaño crítico, ya que no existen medicamentos capaces de frenar su crecimiento. Una de las alteraciones que favorecen el desarrollo de esta enfermedad es la disfunción endotelial, una alteración del endotelio --la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos-- que desencadena una intensa respuesta inflamatoria.

Esta inflamación favorece el reclutamiento de células inmunitarias, la degradación de las fibras elásticas y el debilitamiento progresivo de la pared de la aorta, facilitando la formación y expansión del aneurisma. La tirzepatida protege la pared de la aorta Los investigadores observaron que la tirzepatida actúa sobre varios de los mecanismos responsables de la progresión de la enfermedad, han indicado.

En los estudios realizados, el tratamiento mejoró la función del endotelio, redujo la inflamación vascular y disminuyó la expresión de moléculas implicadas en la adhesión y el reclutamiento de células inflamatorias hacia la pared arterial. Como consecuencia de estos efectos, los aneurismas eran de menor tamaño y gravedad.

Más allá de sus conocidos beneficios en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, este trabajo amplía el potencial terapéutico de la tirzepatida y pone de manifiesto que la activación simultánea de los receptores GLP-1 y GIP podría convertirse en una nueva estrategia para prevenir la progresión del aneurisma de aorta abdominal.

Aunque los resultados se han obtenido en un modelo experimental y será necesario confirmarlos en estudios clínicos, "la investigación abre una prometedora línea de trabajo para el desarrollo de tratamientos farmacológicos dirigidos a una enfermedad que continúa representando un importante problema de salud y para la que actualmente no existen terapias médicas eficaces", han apuntado desde el Incliva.

Este trabajo ha sido llevado a cabo gracias a la financiación obtenida en los proyectos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (PI21/00220), Ministerio de Ciencia Educación y Universidades (PID2023-152677OB-I00), la Generalitat Valenciana (CIPROM/2022/45) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).