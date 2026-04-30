Identifican un nuevo coronavirus de murciélago capaz de entrar en células humanas: el hallazgo del gen CEACAM6

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MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores, dirigidos por el Instituto Pirbright (Reino Unido) ha identificado un coronavirus de murciélago del este de África capaz de entrar en las células humanas.

Tal y como se recoge en 'Nature', si bien el virus, el coronavirus del coronavirus del dermatoderma (CcCoV) KY43, o CcCoV-KY43, puede unirse a un receptor celular que se encuentra en el pulmón humano, las pruebas preliminares realizadas en Kenia sugieren que no se ha propagado a la población humana local.

Los expertos concluyen que los alfacoronavirus (alfaCoV) pueden utilizar diversos receptores para entrar en las células humanas.

CCCOV-KY43: LA NUEVA LLAVE MOLECULAR PARA ENTRAR EN EL PULMÓN

En lugar de trabajar con virus "vivos", los científicos utilizaron una base de datos pública de secuencias genéticas conocidas, GenBank, para seleccionar y sintetizar proteínas de "espiga" de alfacoronavirus, incluidos 27 virus aislados originalmente en murciélagos, y las compararon con una biblioteca de receptores de coronavirus que se encuentran en células humanas.

Las proteínas de la espícula sobresalen de la superficie de los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, y se unen a receptores específicos en las células humanas, desencadenando la infección.

Financiado en gran parte por el Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas (BBSRC) de UK Research and Innovation y el Fondo Nacional de Investigación (NRF) del Gobierno de Kenia, el estudio reunió la experiencia del Reino Unido y Kenia para demostrar que el CcCoV-KY43 puede unirse a la glicoproteína humana CEACAM6.

En un artículo publicado en 'Nature', el equipo del Instituto Pirbright, la Universidad de Cambridge, el Programa de Investigación KEMRI-Wellcome Trust, la Universidad de York y los Museos Nacionales de Kenia afirman que sus hallazgos demuestran que los alfacoronavirus (alfaCoV) pueden utilizar diversos receptores para entrar en las células humanas.

Dalan Bailey, jefe de grupo del Instituto Pirbright, declara: "Antes de nuestro estudio, se asumía que la mayoría de los alfacoronavirus utilizaban solo uno o dos receptores posibles para entrar en su huésped, y la única diferencia radicaba en la especie a la que podían acceder. Ahora sabemos que los alfacoronavirus podrían utilizar una gran variedad de receptores adicionales para entrar en las células".

Stephen Graham, catedrático de Interacciones Virus-Huésped en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), agrega: "Las proteínas de la espícula viral son como llaves que encajan en cerraduras (receptores del huésped) para abrir la puerta y entrar en una célula. Hasta ahora, hemos identificado un receptor del alfaCoV. El reto ahora es encontrar los demás".

El profesor Gavin J. Wright, de la Universidad de York (Estados Unidos), añade: "Estamos encantados de que la plataforma de descubrimiento de receptores humanos que hemos desarrollado en la Universidad de York haya identificado un nuevo receptor del coronavirus. Confiamos en que esta prometedora tecnología será muy útil para identificar receptores de otros virus importantes".

VIGILANCIA EN KENIA: ¿HA SALTADO YA EL VIRUS A LOS HUMANOS?

El virus CcCoV-KY43 se encuentra en los murciélagos de nariz acorazonada, o Cardioderma cor, una especie de gran importancia ecológica que se encuentra principalmente en África oriental, incluyendo el este de Sudán y el norte de Tanzania. Los investigadores afirman que el potencial zoonótico (de animal a humano) y pandémico de los alfaCoV ha permanecido relativamente inexplorado; hasta la fecha, solo se han caracterizado dos receptores celulares para los alfaCoV.

Durante el estudio, los socios aportaron conocimientos especializados. Pirbright identificó la capacidad del CcCoV-KY43 para infectar células humanas y confirmó que CEACAM6 facilita la entrada en dichas células. York analizó la proteína S del CcCoV-KY43 frente a un panel de receptores humanos, identificando CEACAM6 como un resultado positivo.

Pirbright y Cambridge midieron la afinidad de unión de CEACAM6 a la proteína S, y Cambridge resolvió la estructura de la proteína S y su unión al receptor con precisión atómica. Los Museos Nacionales de Kenia realizaron la detección inicial del CcCoV en murciélagos y la mapearon en todo el país. KEMRI-Wellcome demostró la expresión de CEACAM6s en el cuerpo humano, analizando el suero de personas que viven en zonas afectadas por el CcCoV para determinar si habían estado infectadas previamente por el CcCoV-KY43.