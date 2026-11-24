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MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Un equipo liderado por investigadores del Instituto Oncológico Mass General Brigham (Estados Unidos) ha descubierto mutaciones adicionales en PIK3CA que permiten que los cánceres de mama desarrollen resistencia a los inhibidores experimentales de PI3Kalfa. Estos hallazgos podrían ayudar a los médicos a detectar la aparición de mutaciones de resistencia y modificar el tratamiento de cáncer de mama en consecuencia. Los resultados se publican en 'Cancer Discovery'.

Cabe mencionar que las mutaciones en el gen PIK3CA, que codifica la enzima PI3Kalfa, son factores desencadenantes comunes de ciertos tipos de cáncer, especialmente del cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos.

"Comprender cómo evolucionan los tumores bajo la presión selectiva del tratamiento es fundamental si queremos anticipar la aparición de resistencia y prolongar el beneficio del tratamiento y el bienestar general del paciente", comenta el doctor Dejan Juric, oncólogo del Instituto Oncológico Brigham de Mass General y coautor principal del estudio.

"Según nuestros hallazgos, prevemos que podríamos monitorizar la aparición de alteraciones adicionales en PIK3CA durante el tratamiento, anticipar si es probable que la enfermedad progrese y, potencialmente, cambiar a otros tratamientos que sigan siendo eficaces incluso en presencia de estas alteraciones adquiridas".

Juric, junto con los coautores principales del Mass General Brigham, Andreas Varkaris, y Ferran Fece de la Cruz, el coautor principal Ryan Corcoran, y sus colegas analizaron los niveles de ADN tumoral circulante en la sangre de 32 pacientes con cáncer de mama metastásico con mutación en PIK3CA y receptores hormonales positivos, que recibieron los inhibidores experimentales de PI3Kalfa zovegalisib o tersolisib. Estos fármacos se unen a PI3Kalfa en una ubicación diferente a la de los inhibidores de PI3Kalfa actualmente aprobados, que son menos selectivos y pueden causar efectos secundarios significativos.

Muchas mutaciones secundarias de PIK3CA que surgieron en pacientes tras el tratamiento se agruparon alrededor del sitio de unión específico de los fármacos más recientes. El equipo examinó estas nuevas mutaciones secundarias en modelos celulares y validó cuáles provocarían resistencia adquirida. Es importante destacar que la combinación de dosis bajas de inhibidores de PI3Kalfa aprobados con los inhibidores de PI3Kalfa selectivos para mutantes en fase de investigación suprimió las células cancerosas resistentes en modelos de laboratorio y produjo una supresión tumoral más sostenida que cualquiera de los tratamientos por separado en ratones.

Actualmente, varios inhibidores de PI3Kalfa de nueva generación se encuentran en fase 2 y 3 de investigación clínica para el tratamiento del cáncer de mama con receptores hormonales positivos/HER2 negativo y otros tumores avanzados.

"A pesar de los prometedores resultados clínicos obtenidos con los inhibidores selectivos de PI3Kalfa mutante, el desarrollo de resistencia sigue siendo un gran desafío", acuña Varkaris.

"Nuestra investigación se centra en comprender, prevenir y superar la resistencia a la inhibición selectiva de PI3Kalfa mutante, con el objetivo final de maximizar y prolongar el beneficio clínico para los pacientes con cáncer", concluye.