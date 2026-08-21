Identifican nuevas dianas terapéuticas para desarrollar tratamientos más precisos contra el cáncer de cuello uterino

Archivo - Imagen de recurso de un aparato reproductor femenino. - QUIRONSALUD - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha identificado varias dianas en la superficie de las células tumorales que podrían contribuir al desarrollo más preciso de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) para tratar el cáncer de cuello uterino.

En concreto, el análisis ha señalado a MSLN, TROP-2 y LIV-1 como posibles dianas terapéuticas, con perfiles de expresión diferentes según el subtipo de tumor.

El cáncer de cuello uterino representa una importante carga para la salud de las mujeres en edad reproductiva, y si bien las inmunoterapias han mejorado los resultados en algunas pacientes con enfermedad metastásica o refractaria, persisten importantes desafíos terapéuticos.

Según los expertos, uno de estos desafíos es la heterogeneidad tumoral: el cáncer de cuello uterino comprende subtipos biológicamente distintos, como el carcinoma de células escamosas (CCE) y el adenocarcinoma, que se originan en diferentes tejidos.

Este nuevo estudio, publicado en 'Computational Biomedicine', aborda este desafío combinando el análisis transcriptómico a gran escala con el refinamiento del tejido de origen, el análisis de subpoblaciones tumorales y la validación de laboratorio.

El trabajo desarrolló un proceso computacional unificado que reprocesó 304 tumores primarios de cáncer de cuello uterino y 7.597 muestras de tejido sano de 52 tipos de tejido, utilizando parámetros de alineación y cuantificación consistentes.

Los investigadores analizaron un conjunto seleccionado de 259 genes de proteínas de superficie celular de alta confianza para identificar proteínas que se expresaban preferentemente en el cáncer de cuello uterino y que podrían servir como dianas para terapias basadas en conjugados anticuerpo-fármaco (ADC).

El análisis global inicial identificó 30 candidatos con sobreexpresión significativa en la superficie celular . Es importante destacar que los investigadores luego fueron más allá de una simple comparación entre tumor y tejido normal.

MÁS ALLÁ DE UNA ÚNICA DEFINICIÓN DE 'NORMAL'

El estudio pone de relieve un desafío importante en el descubrimiento de objetivos terapéuticos: una proteína que parece estar muy sobreexpresada cuando se compara un tumor con una amplia colección de tejidos sanos puede no estar necesariamente expresada de forma selectiva en relación con el tejido normal específico del que se originó ese tumor.

Para abordar este problema, los investigadores evaluaron por separado los subtipos de cáncer de cuello uterino comparándolos con tejidos ectocervicales y endocervicales normales. Esta capa adicional de análisis cambió sustancialmente la interpretación de varios objetivos candidatos.

La proteína MSLN se reveló como el objetivo más consistente para el cáncer de cuello uterino en general, manteniendo una fuerte sobreexpresión en relación con los tejidos de referencia ectocervicales y endocervicales.

Por su parte, TROP-2 mostró un perfil más dependiente del subtipo. Si bien presentó el segundo mayor cambio global y se detectó en todos los tumores analizados, su expresión no se elevó selectivamente en comparación con el ectocérvix normal. En cambio, mostró una marcada expresión diferencial en comparación con el endocérvix normal, lo que respalda su potencial como diana selectiva para el adenocarcinoma, en lugar de una diana universal para el cáncer de cuello uterino.

ENCONTRAR UN SUBGRUPO OCULTO DE ALTA EXPRESIÓN

La proteína LIV-1 no figuró entre los 30 objetivos principales del análisis global. Su cambio relativo en toda la cohorte fue de tan solo 0,97, lo que podría haber provocado su exclusión de un análisis posterior. En cambio, los investigadores examinaron la heterogeneidad de la expresión dentro de la cohorte tumoral.

Este análisis identificó 14 tumores de alta expresión (aproximadamente el 4,6% de la cohorte) con una expresión media de 122,7 TPM y un cambio de pliegue de 3,07.

Este hallazgo sugiere que LIV-1 podría representar una diana potencial para la medicina de precisión en un subgrupo biológicamente definido de pacientes con cáncer de cuello uterino , en lugar de una diana ampliamente expresada en toda la enfermedad.

Según los investigadores, esto ilustra por qué una única lista clasificada de genes con expresión diferencial puede resultar insuficiente para el descubrimiento de dianas terapéuticas en cánceres heterogéneos.