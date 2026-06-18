Identifican una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en ratones del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona y el Instito de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) ha identificado la inhibición de la proteína PARP2 como diana terapéutica para tratar el cáncer de páncreas en una nueva estrategia que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario.

El trabajo, publicado en 'Science Advances', analiza el papel de esta proteína en el desarrollo y protección del tumor y describe cómo su eliminación conduce a la muerte de las células tumorales y a la activación del sistema inmunitario, informa este jueves el Hospital del Mar y el CSIC en un comunicado.

El estudio revela en modelos animales que inhibir la proteína PARP2 permite abordar el cáncer de páncreas por dos vías, desde dentro, provocando la muerte de las células cancerosas al impedir que reparen los errores de ADN que acumulan al dividirse, y desde fuera, facilitando que el sistema inmunitario acceda al tumor y lo ataque.

Los investigadores han identificado esta proteína como una potencial diana terapéutica no solo para el cáncer de páncreas, sino que también podría aplicarse a otros tumores con escasa presencia del sistema inmunitario.

El estudio se ha basado en aprovechar uno de los puntos débiles de las células tumorales, el llamado estrés replicativo, la presión que sufren cuando se dividen muy rápidamente, y es aquí donde el PARP2 juega un papel, ya que es la proteína esencial para mantener el ADN en buen estado.

Los investigadores han demostrado, mediante dos modelos de ratón, que inhibir específicamente esta proteína provoca que este sistema de protección falle y las células tumorales acaben muriendo.

Asimismo, han comprobado que esta inhibición facilita que las células del sistema inmunitario tengan acceso al tumor y lo puedan atacar: "De esta manera estaríamos atacando el tumor por dos vías: desde dentro, facilitando la apoptosis o muerte celular, y desde fuera, favoreciendo el trabajo de las células inmunitarias", ha apuntado la coordinadora del Grupo de Investigación en Nuevas Dianas Moleculares, Pilar Navarro.

COHORTE DE PACIENTES

Los resultados obtenidos con los modelos de ratón han sido corroborados con datos de una cohorte de pacientes con cáncer de páncreas: se comparó la expresión diferencial de genes y de vías de señalización celular entre pacientes con más y menos expresión de PARP2, confirmando que los mecanismos moleculares se conservan en humanos y sugiriendo que esta proteína puede ser una diana terapéutica.

Navarro ha dicho que los resultados indican la necesidad de desarrollar inhibidores específicos de PARP2 y que actualmente solo hay fármacos dirigidos al conjunto de proteínas PARP, que no han obtenido los resultados esperados y tienen efectos secundarios.