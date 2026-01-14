Identifican una nueva diana terapéutica para el tratamiento de la obesidad asociada a ciliopatías

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - XUBINGRUO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con centros nacionales e internacionales, ha publicado un estudio en 'Nature Communications' que revela que la proteína ACBP podría convertirse en una diana terapéutica clave para tratar la obesidad asociada a ciliopatías como el síndrome de Alström.

Los cilios primarios son estructuras celulares fundamentales para la correcta transmisión de señales metabólicas. Aunque desde hace años se sabe que su alteración se asocia a obesidad y diabetes, los procesos moleculares que explican esta relación no están completamente definidos.

En este contexto, el estudio, liderado por José Manuel Bravo, profesor del departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, utiliza un enfoque integrador de análisis multi-ómico, combinando datos genéticos, transcriptómicos, metabolómicos y de microbiota intestinal, para analizar un modelo experimental de ratón con deficiencia del gen Alms1, responsable del síndrome de Alström.

La investigación demuestra que, antes de que aparezca la obesidad, los animales presentan alteraciones tempranas en el metabolismo hepático de los lípidos. Entre los hallazgos más destacados se encuentra una alteración de autofagia basal que conduce a la acumulación anómala de la proteína ACBP (Acyl-CoA Binding Protein) en el hígado. ACBP es un regulador clave del metabolismo lipídico y de la señalización energética, y su aumento se asocia con una mayor predisposición al almacenamiento de grasa y al incremento de peso, tal como ya se había descrito en trabajos previos del grupo.

De forma especialmente relevante, el equipo demuestra que la neutralización de ACBP mediante un anticuerpo específico previene significativamente el aumento de peso y mejora los parámetros metabólicos en los animales afectados. Este efecto se produce incluso sin corregir completamente los defectos de autofagia, lo que subraya el papel central de ACBP en la regulación del metabolismo energético en este contexto patológico.

En conjunto, los resultados identifican la proteína ACBP como una diana terapéutica prometedora para el tratamiento de la obesidad asociada a ciliopatías y ayudan a comprender cómo la disfunción de los cilios primarios puede desencadenar alteraciones metabólicas profundas.

De este modo, el trabajo abre la puerta al desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas específicamente al metabolismo lipídico en ciliopatías, con posibles implicaciones más amplias para la obesidad de origen genético.

El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, se enmarca en los proyectos PID2019-108827RA-I00 y PDC2022-133398-I00, este último cofinanciado por la Unión Europea mediante NextGenerationEU/PRTR.