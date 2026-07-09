Identifican una nueva diana terapéutica en uno de los cánceres hepáticos primarios más agresivos

Los Investigadores Jesús Bañales, Maider Huici, María Jesús Perugorria, Josu Urretabizkaia y Luis Bujanda - IIS BIOGIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por investigadores de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) e IIS Biogipuzkoa ha identificado el receptor MARCO como una nueva diana terapéutica en colangiocarcinoma intrahepático (iCCA), una de las formas más agresivas de cáncer hepático y con peor pronóstico.

Según han explicado desde la EHU, el CCA es un cáncer que afecta a los conductos biliares y "debido a que suele presentar síntomas inespecíficos en sus fases iniciales, a menudo se diagnostica en estadios avanzados, lo que dificulta su tratamiento".

El trabajo, cuya primera autora es Aloña Agirre Lizaso, ha sido publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy, una de las más relevantes a nivel mundial en el ámbito biomédico, y ha sido codirigido por la doctora María Jesús Perugorria, investigadora de la EHU, y el doctor Jesús M. Bañales, responsables de los Grupos de Inmuno-oncología Hepática y Enfermedades Hepáticas en el IIS Biogipuzkoa.

La investigación ha contado con la participación de grupos nacionales e internacionales especializados en cáncer hepático, inmunología tumoral y biología del microambiente tumoral.

Los resultados demuestran que el receptor MARCO desempeña un "papel clave" en la progresión tumoral, la inmunosupresión y la fibrosis asociada al tumor, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de estrategias inmunoterapéuticas dirigidas frente a este tumor de muy mal pronóstico.

INMUNOSUPRESIÓN TUMORAL

En los últimos años, diversos estudios han evidenciado la importancia del microambiente tumoral en el desarrollo y progresión del colangiocarcinoma. Más del 60% de los tumores presentan un perfil inmunológicamente denominado "frío", caracterizado por una escasa presencia de linfocitos T citotóxicos, las principales responsables de destruir las células cancerosas, y por una respuesta inmunitaria "insuficiente para combatir eficazmente el tumor".

En este contexto, el nuevo estudio identifica al receptor MARCO como un elemento central en la regulación de este entorno protumoral. El grupo investigador demostró que MARCO "se expresa en un subtipo específico de macrófagos asociados al tumor con funciones inmunosupresoras, que contribuyen a frenar la respuesta antitumoral y favorecen tanto el crecimiento del cáncer como la fibrosis asociada al tumor".

Además, el análisis de muestras tumorales de pacientes reveló que los tumores con niveles elevados de MARCO se asocian con una menor supervivencia y a un entorno tumoral más agresivo, caracterizado por una mayor disfunción de las células T, una mayor dificultad del sistema inmunitario para combatir la enfermedad y una mayor presencia de fibrosis.

Asimismo, resultados obtenidos en modelos preclínicos demuestran que la ausencia de MARCO "protege frente al desarrollo del colangiocarcinoma intrahepático". Los animales que carecían de este receptor presentaron menos fibrosis y un microambiente tumoral menos inmunosupresor. Además, mostraron menores niveles de marcadores inmunosupresores en los macrófagos y en los linfocitos T citotóxicos, lo que se tradujo en una mayor supervivencia y una reducción de las metástasis pulmonares.

De forma "especialmente relevante", el tratamiento con un anticuerpo dirigido contra MARCO (anti-MARCO) logró reducir el volumen tumoral en modelos animales, "reforzando el potencial terapéutico de esta estrategia". Los resultados posicionan a MARCO como una "prometedora diana inmunoterapéutica" para el tratamiento del colangiocarcinoma intrahepático.

Según destacan los investigadores, "bloquear este receptor podría contribuir a revertir la inmunosupresión tumoral y potenciar la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer".

La investigación, ha sido financiada por el Instituto de Salud Carlos III, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, la AECC, Ikerbasque y el CIBEREHD.

En ella, han participado investigadores de centros estatales, entre ellos EHU y la Universidad de Salamanca como parte del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del CIBER (CIBEREHD), así como de instituciones internacionales, entre ellos la Medical University of Vienna (Vienna, Austria), la Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam, Países Bajos) y la Mayo Clinic (Rochester, EEUU). Asimismo, el trabajo ha contado con la colaboración de investigadores involucrados en el Registro Histológico Europeo de CCA.