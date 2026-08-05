Identifican un mecanismo que favorece la multiplicación de las células madre de la sangre

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MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha identificado una función hasta ahora desconocida de las proteínas NINJ1 y NINJ2, que favorecen la expansión de las células madre hematopoyéticas, responsables de generar todas las células de la sangre.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, demuestra que estas proteínas desempeñan un papel esencial en la multiplicación de estas células madre, un hallazgo que podría contribuir en el futuro a mejorar la producción de células destinadas a trasplantes y terapias frente a enfermedades hematológicas, según ha informado la Universidad de Murcia.

Hasta ahora, las ninjurinas eran conocidas principalmente por su implicación en la muerte celular asociada a procesos inflamatorios. Sin embargo, los investigadores han comprobado que también participan en la expansión de las células madre sanguíneas.

"HA SIDO UNA SORPRESA"

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores, liderado miembros de la Universidad de Murcia (UMU), en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) y el CIBERER, utilizó modelos de pez cebra y células madre humanas procedentes de sangre de cordón umbilical. Los experimentos mostraron que la ausencia de estas proteínas reduce de forma significativa el número de células madre hematopoyéticas, así como de glóbulos rojos y neutrófilos.

"Con este historial, ha sido una sorpresa descubrir que estas mismas proteínas también actúan como arquitectas que impulsan la expansión de las células madre de la sangre", ha explicado el primer autor del estudio, Juan M. Lozano-Gil.

Los investigadores también generaron variantes genéticas de estas proteínas en las que eliminaron únicamente la región responsable de provocar la rotura de la membrana celular. Según el estudio, las células madre continuaron multiplicándose con normalidad, lo que confirma que ambas funciones son independientes.

"Además, la ausencia de ninjurinas debilita la respuesta inmunitaria y aumenta la susceptibilidad frente a infecciones bacterianas", ha señalado el catedrático de Biología Celular de la UMU y director de la investigación, Victoriano Mulero Méndez.

Los autores destacan que las células madre hematopoyéticas constituyen la base de tratamientos frente a leucemias, linfomas, inmunodeficiencias y otras enfermedades de la sangre. No obstante, subrayan que el trabajo se encuentra en una fase preclínica y que serán necesarias nuevas investigaciones para determinar si este mecanismo puede trasladarse de forma segura y eficaz a la práctica clínica.

La investigación ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cofinanciado por la Unión Europea, y la Fundación Séneca de Murcia.