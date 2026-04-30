Identifican un "mecanismo clave" en la degeneración de las neuronas motoras en la ELA

Archivo - Holograma del sistema de neuronas. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un sistema celular de 'limpieza selectiva' de proteínas, denominado autofagia mediada por chaperonas, ve disminuida su actividad en pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), actuando como un "mecanismo clave" en la degeneración de las neuronas motoras, según ha revelado un equipo del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Según describe el trabajo, publicado en 'Acta Neuropathologica Communications', este mecanismo celular ayuda a mantener el equilibrio interno de las neuronas y su disfunción podría favorecer la acumulación de proteínas tóxicas, uno de los rasgos característicos de la ELA. El estudio sitúa este sistema como una posible diana terapéutica para frenar la progresión de la enfermedad.

Las neuronas motoras se encargan de controlar los movimientos voluntarios e involuntarios y son especialmente vulnerables en la ELA. En más del 90 por ciento de los casos, acumulan una proteína llamada TDP-43 fuera de su localización habitual, formando agregados tóxicos.

El organismo tiene mecanismos para evitar esta acumulación, entre ellos, la autofagia, un sistema de limpieza y reciclaje celular. Sin embargo, no todos los tipos de autofagia funcionan igual. Mientras que la macroautofagia actúa como un sistema general de eliminación de residuos, la autofagia mediada por chaperonas es altamente selectiva y se encarga de degradar proteínas concretas como la TDP-43.

Los investigadores utilizaron tejido de médula espinal de pacientes incluidos en ensayos clínicos, así como muestras de control de donantes sin enfermedad, para evaluar, mediante técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, la presencia de LAMP2A, una proteína que actúa como indicador de la actividad de la autofagia mediada por chaperonas.

De esta forma, encontraron que las neuronas motoras sanas presentan una alta actividad de este sistema, mientras que, en los pacientes con ELA, esta actividad está notablemente reducida. "Estos datos indican que la actividad de la autofagia mediada por chaperonas está claramente disminuida en las neuronas motoras de los pacientes con ELA", ha afirmado el investigador Daniel Garrigós García, primer autor del artículo.

El director del laboratorio Neurobiología de las enfermedades mentales, neurodegenerativas y neurooncológicas en el IN, Salvador Martínez, ha apuntado que las motoneuronas necesitan "niveles muy altos" de autofagia mediada por chaperonas para sobrevivir y, cuando este mecanismo disminuye, como ocurre en la ELA, "son precisamente estas células las que primero sufren y acaban muriendo".

NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Salvador Martínez ha resaltado la necesidad de "identificar mecanismos celulares implicados directamente en la supervivencia de las neuronas para avanzar en nuevas estrategias terapéuticas".

Este trabajo también muestra que las alteraciones observadas son específicas de la limpieza y reciclaje de proteínas celulares, y que presentan diferencias significativas entre pacientes y controles. "Hemos podido observar este mecanismo directamente en tejido humano, algo que no habíamos logrado en modelos animales", ha señalado Martínez, que destaca que el estudio ha sido posible gracias a la donación altruista de tejido por parte de pacientes y familias para el avance de la investigación en ELA.

A partir de estos resultados, los investigadores plantean que este mecanismo podría convertirse en una nueva diana terapéutica y abrir la puerta a nuevas estrategias que permitan ralentizar la progresión de la enfermedad. "Nuestro objetivo es intentar modular esta vía para aumentar su actividad", ha explicado el catedrático, que ha puntualizado que aún se encuentran en fases iniciales de investigación.