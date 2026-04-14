Identifican el mecanismo de acción de una molécula implicada en el desarrollo y tratamiento del cáncer - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la unidad de Angiogénesis del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha descrito el papel de una molécula denominada MDL1AS, implicada en procesos clave del funcionamiento de las células tumorales.

Esta actividad científica ha sido llevada a cabo por Alfredo Martínez, investigador principal de la unidad, Pablo Garrido y Adrián Casas-Benito, miembros del mismo grupo científico. El estudio, publicado recientemente en la revista científica Cancers, aporta nuevos datos sobre cómo esta molécula puede influir en la respuesta a la radioterapia o en procesos biológicos relevantes para el desarrollo del cáncer.

Concretamente, el estudio se centra en analizar la influencia de la reducción de los niveles de esta molécula en el funcionamiento de dos tipos de células tumorales con distinto grado de desarrollo. En este sentido, los investigadores observaron cambios en la forma en que las células obtienen energía, una reducción de su proliferación y la activación de mecanismos relacionados con el daño en el ADN y con la apoptosis, es decir, la muerte celular programada.

Asimismo, el trabajo ha demostrado que el efecto de MDL1AS no es uniforme en todos los tipos celulares. En uno de los modelos analizados, la reducción de esta molécula modificó la sensibilidad de las células a la radioterapia, mientras que en el otro modelo este efecto no fue observado. Estos resultados reflejan que la función de la molécula MDL1AS depende en gran medida del contexto celular.

Como resultados, el estudio también ha evidenciado que la disminución de MDL1AS puede inducir procesos de diferenciación celular y modificar la forma en que las células obtienen energía, aspectos estrechamente relacionados con la progresión tumoral y con la respuesta a los tratamientos oncológicos mediante radioterapia.

Según describen los científicos del CIBIR, estos hallazgos sugieren que la molécula MDL1AS podría tener potencial como biomarcador predictivo o incluso como posible diana molecular para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas frente al cáncer.

Precisamente, comprender cómo actúan estas moléculas permite avanzar en la identificación de factores que influyen en la eficacia de tratamientos y en la biología de las células tumorales. Los resultados de esta investigación pueden ser consultados en el siguiente enlace.