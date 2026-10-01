Identifican el indicador de deterioro funcional que mejor predice la mortalidad a largo plazo en pacientes con EPOC

Archivo - Hombre con EPOC, oxígeno, respirar - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizador por investigadores de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha identificado el indicador de deterioro funcional que mejor predice la mortalidad a largo plazo de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La investigación subraya la importancia de analizar cómo evoluciona la función pulmonar a lo largo del tiempo mediante el FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo), y no solo su valor puntual en un momento determinado; además, el seguimiento longitudinal del marcador identificado con mayor capacidad predictiva, el cambio anual del z-score del FEV1, podría ayudar a mejorar la estratificación del riesgo y orientar el manejo clínico de los pacientes.

El FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo) sigue siendo el parámetro estándar para evaluar esta limitación y mide la cantidad de aire que una persona puede expulsar durante el primer segundo de una espiración forzada. Sin embargo, todavía no está claro cuál es la forma más adecuada de medir su evolución, en particular su deterioro, a lo largo del tiempo, para conocer el pronóstico en esta enfermedad.

Este estudio analiza el valor pronóstico de diferentes índices de disminución anual del FEV1 en relación con la mortalidad a medio y largo plazo en pacientes con EPOC.

INVESTIGACIÓN EN DE 1.247 PACIENTES DE EPOC

La investigación se ha hecho en una cohorte de 1.247 pacientes de la cohorte de Fuenlabrada, con un diagnóstico de EPOC y que fueron objeto de un seguimiento de hasta quince años (el equivalente a seguir a más de 12.800 pacientes-año). La edad media de los participantes fue de 64 años y aproximadamente 7 de cada 10 fueron hombres. El tabaquismo tenía, además, un peso importante: 8 de cada 10 pacientes eran fumadores en el momento del estudio o lo habían sido anteriormente. Asimismo, los pacientes incluidos presentaban distintos grados de obstrucción respiratoria.

La evolución de la función pulmonar se analizó mediante al menos tres evaluaciones espirométricas anuales. Durante el período de seguimiento, fallecieron 577 pacientes, el 46,3% del total, por distintas causas. Los investigadores compararon seis formas diferentes de medir cómo cambia el FEV1 con el paso del tiempo. Entre ellas, analizaron el cambio anual en el z-score del FEV1, que permite saber cómo se encuentra la función pulmonar de un paciente en comparación con la esperada para personas de características similares.

Aunque todas las medidas estudiadas mostraron relación con el riesgo de mortalidad, los resultados señalaron que la velocidad a la que disminuye la puntuación del z-score del FEV1 es el indicador que mejor permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de morir a largo plazo.

"La principal conclusión de nuestro estudio es que hemos observado que el descenso anual de la puntuación del z-score del FEV1 es el indicador que nos permite predecir mejor el riesgo de mortalidad a largo plazo, por cualquier causa, de los pacientes con EPOC. Los resultados de nuestro estudio sugieren que incorporar el seguimiento longitudinal de la puntuación z-score del FEV1 a la práctica clínica podría mejorar la estratificación del riesgo y el manejo de los pacientes", incide el doctor Raúl Galera, primer firmante del trabajo y miembro de SEPAR.

"Estos resultados ponen de manifiesto que, en la EPOC, no solo debemos tener en cuenta el valor de la función pulmonar en un momento determinado, sino también cómo evoluciona a lo largo del tiempo. En la práctica clínica, incorporar esta información al seguimiento puede ayudarnos a identificar a los pacientes de mayor riesgo y ofrecer un manejo más adecuado y adaptado a su perfil. En cuanto a la investigación, es necesario seguir estudiando el valor pronóstico de estos índices y cómo incorporar el seguimiento longitudinal de sus valores a la práctica clínica", afirma el doctor Francisco García-Río, investigador principal del estudio y miembro de SEPAR.