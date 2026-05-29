Identifican el gen 'Sirt1' como el motor del cáncer de próstata más agresivo y logran bloquearlo

Archivo - Prostata - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada seis hombres padecerá cáncer de próstata a lo largo de su vida. El tratamiento estándar actual es la terapia de privación de andrógenos (TPA). Sin embargo, está bien documentado que la TPA acaba fracasando, lo que provoca la recurrencia del tumor y el desarrollo de la variante agresiva de cáncer de próstata resistente a la TPA, el cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE).

El proceso mediante el cual los tumores que responden a la TPA se transforman en tumores CPNE (un fenómeno conocido como plasticidad de linaje) sigue siendo desconocido. Esclarecer los mecanismos que rigen este proceso podría mejorar el tratamiento al superar la resistencia a los fármacos asociada a la plasticidad.

EL CRIBADO GENÉTICO DE COLUMBIA: EL GEN 'SIRT1' AL DESCUBIERTO

Investigadores del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han identificado un gen que impulsa el desarrollo del cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE), una forma agresiva de la enfermedad.

El estudio, que se publica en la revista 'Journal of Experimental Medicine' (JEM), demuestra que la inhibición genética o farmacológica de la sirtuina 1 previene el crecimiento de tumores de CPNE en ratones y sienta las bases para futuros estudios clínicos destinados a desarrollar nuevos tratamientos para el cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE) en humanos.

El equipo de Cory Abate-Shen, profesor del Vagelos College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia, quien codirigió el nuevo estudio de JEM junto con su colega, el profesor Andrea Califano realizó un cribado genético en ratones en busca de mutaciones recurrentes en múltiples tumores de cáncer de próstata independientes.

Identificaron 75 genes candidatos que promueven el cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE), siendo el más prometedor la sirtuina 1 (Sirt1). Sirt1 codifica una enzima con una amplia gama de funciones, incluyendo el control de la expresión génica y el metabolismo.

El grupo analizó inicialmente una línea celular de cáncer de próstata humano para caracterizar la función de Sirt1. En estas células, la inducción de NEPC produjo un aumento en la expresión de genes que se preveía que serían activados por SIRT1 y una disminución correspondiente en aquellos que se preveía que serían regulados negativamente por esta proteína. Confirmando estos resultados, el grupo descubrió que la activación de Sirt1 en células con bajos niveles de expresión de SIRT1 condujo a un aumento significativo de marcadores clave de NEPC.

SELISISTAT: EL FÁRMACO PARA EL HUNTINGTON QUE LOGRA DESACTIVAR EL TUMOR

Recapitulando sus datos de líneas celulares, el equipo descubrió que la inhibición de Sirt1 redujo drásticamente el crecimiento tumoral en ratones con NEPC, lo que indica que Sirt1 es, sin duda, una diana prometedora para el tratamiento de esta enfermedad. También trataron los tumores con Selisistat, un inhibidor de SIRT1 aprobado por la FDA, desarrollado originalmente para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. De manera prometedora, los investigadores observaron que la administración de Selisistat revirtió significativamente el fenotipo del NEPC.

"Nuestros hallazgos demuestran que SIRT1 desempeña un papel fundamental en la promoción del cáncer de próstata neuroendocrino (CPNE), revelando una función dependiente del contexto que se extiende más allá del crecimiento tumoral general hasta la regulación de la plasticidad del linaje y la diferenciación neuroendocrina", apunta Abate-Shen, y añade que "esto destaca a SIRT1 como una diana atractiva y clínicamente viable para el cáncer de próstata letal, que justifica una mayor investigación en futuros estudios clínicos".