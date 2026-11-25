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MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Al centrarse en los procesos biológicos que determinan la virulencia de los hongos, microbiólogos de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) proponen una nueva estrategia prometedora para combatir las infecciones fúngicas emergentes.

En un artículo de revisión publicado en 'Clinical Microbiology Reviews', el profesor Alf Botha, del Departamento de Microbiología de la Universidad de Stellenbosch, y la doctora Elizaveta Koroleva, especialista del Laboratorio de Diagnóstico de Wemmershoek (Sudáfrica), exploran cómo la modulación del metabolismo de las poliaminas fúngicas podría ofrecer una prometedora vía de actuación contra las infecciones fúngicas emergentes y difíciles de tratar.

En 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la primera lista de "patógenos prioritarios" fúngicos: un catálogo de 19 hongos que representan la mayor amenaza para la salud pública. Las enfermedades fúngicas constituyen un problema de salud pública grave, aunque a menudo desatendido, especialmente en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, como aquellos con cáncer, VIH/SIDA, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias crónicas e infección por tuberculosis postprimaria.

La creciente amenaza se atribuye en gran medida al aumento de las temperaturas globales y al uso indebido de antifúngicos en los sectores sanitario y agrícola. A medida que aumentan las temperaturas globales, los hongos se adaptan para volverse más termotolerantes. Esta evolución les permite sobrevivir mejor a las altas temperaturas corporales naturales de los mamíferos, debilitando así una de nuestras principales defensas contra las infecciones fúngicas.

Cabe recordar que las poliaminas son pequeñas moléculas biogénicas multifuncionales que desempeñan funciones clave en la biología y la virulencia de los hongos. "Basándonos en estudios previos sobre hongos patógenos, así como en nuestra propia investigación, exploramos cómo se puede atacar el metabolismo de las poliaminas en contextos biológicos donde los hongos dependen más de estas moléculas", expone la doctora Koroleva.

En otras palabras, si se logra alterar el funcionamiento celular básico en el momento en que el hongo más lo necesita, se dificulta su capacidad de replicarse y causar enfermedades.

Aunque la investigación sobre estrategias de inhibición de poliaminas lleva más de 40 años en marcha, la inhibición de moléculas individuales no siempre se ha traducido en tratamientos clínicamente viables. Tras revisar la literatura científica mundial, los autores identifican enfoques alternativos que podrían ofrecer un mayor potencial terapéutico.

Sus hallazgos sugieren que la inhibición de poliaminas puede ser particularmente efectiva cuando los hongos producen factores de virulencia, las herramientas biológicas que contribuyen a la enfermedad. Un ejemplo es la formación de hifas en Candida spp., que les ayuda a adherirse a los tejidos y evadir la respuesta inmunitaria. La inhibición de la síntesis de poliaminas interrumpe este proceso. Además, se ha demostrado que la combinación de inhibidores de poliaminas con fármacos antifúngicos convencionales es más efectiva que la inhibición de poliaminas por sí sola.

"La idea es inhibir la virulencia de los hongos al mismo tiempo que se interfiere con las funciones celulares esenciales que requieren los patógenos", detalla la doctora Koroleva.

El próximo reto consiste en encontrar compuestos que interrumpan el metabolismo de las poliaminas fúngicas sin dañar las células humanas sanas. Al destacar tanto los avances logrados como los obstáculos que aún persisten en este campo relativamente poco explorado, los autores esperan estimular nuevas investigaciones para desarrollar una nueva generación de terapias antifúngicas seguras y eficaces.

"Identificar nuevas estrategias antifúngicas cobra cada vez más importancia ante el aumento de las infecciones fúngicas y la resistencia a los fármacos entre los hongos clínicamente relevantes. Las vías metabólicas de las poliaminas en los hongos representan un objetivo viable y poco explorado para la intervención antifúngica", concluyen.