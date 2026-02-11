Identifican dos proteínas clave en el desarrollo de los sarcomas

Grupo de investigación del Sarcoma. - UCLM

Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- lideran el estudio "VCAN es esencial para la tumorogénesis impulsada por ERK5 en el sarcoma de tejidos blandos", en el que se revela por primera vez el papel que ejerce la proteína ERK5 sobre el entorno tumoral a través de la proteína VCAN, favoreciendo procesos clave como la proliferación y supervivencia de los sarcomas.

El artículo está publicado en la revista científica Journal of Biological Sciences, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Los profesores de la UCLM Ricardo Sánchez-Prieto y María José Ruiz-Hidalgo son los responsables científicos de este estudio realizado por Jaime Jiménez y Francisco Cimas, que ha revelado cómo dos proteínas son clave en el desarrollo y progresión de los sarcomas regulando su proliferación y supervivencia, tanto en modelos animales como en muestras de pacientes, "lo que indica la trascendencia clínica de estos resultados", como señalan desde el grupo.

La investigación se encuentra publicada en la destacada revista científica Journal of Biological Sciences y cuenta con la participación de instituciones nacionales como IDISCAM y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; IRYCIS, IIBM y Universidad Autónoma de Madrid; CIBERES, IBSAL/IBMCC-CSIC de Salamanca, GENYO de Granada, junto con instituciones internacionales como el Instituto Nazionale dei Tumori de Milán y la Universidad de Florencia (Italia).

El estudio ha contado con el apoyo de asociaciones y fundaciones comprometidas con la investigación como la Fundación Leticia Castillejo, la Asociación Taller Solidario "El Árbol de la Vida" de las Pedroñeras, la Asociación Comarcal Contra el Cáncer de Motilla del Palancar y la Asociación Jareña Contra el Cáncer; así como del Gobierno de España (Plan Nacional de I+D+i) y de Castilla-La Mancha (programas regionales de apoyo a la investigación).

Los sarcomas, explican los investigadores, son un grupo heterogéneo de tumores poco estudiados y sin terapias dirigidas que actúen específicamente contra el tumor. Esto disminuye la supervivencia de los pacientes y empeora su calidad de vida, "lo cual es especialmente relevante si consideramos que se trata de un tipo de tumor con una alta prevalencia en la infancia".

El trabajo propone nuevas dianas que pueden favorecer el desarrollo de terapias más eficaces y precisas, que disminuyan los efectos secundarios de los tratamientos actuales.