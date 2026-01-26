Identifican diferencias entre sexos y su posible influencia en la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis

Estudio del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Universitat de València que identifica diferencias biológicas entre sexos y su posible influencia en el desarrollo de la encefalopatía hepática - INCLIVA

Una investigación, en la que participan el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y la Universitat de València (UV), ha identificado diferencias biológicas entre los sexos y su posible influencia en el desarrollo de la encefalopatía hepática mínima (EHM) en pacientes con cirrosis hepática.

En el estudio, cuyos resultados se han publicado en Liver International, ha participado el Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico de Incliva y de la UV, en colaboración con los Servicios de Medicina Digestiva de tres hospitales de València: el Hospital Clínico Universitario, el Hospital Arnau de Vilanova y el Hospital La Fe, según ha informado el Incliva en un comunicado.

La encefalopatía hepática mínima (EHM) es una complicación neuropsiquiátrica que afecta al 30%-40 % de los pacientes con cirrosis hepática. Se caracteriza por una disfunción cerebral leve que provoca cambios sutiles en la cognición, la atención, la memoria de trabajo, la velocidad psicomotora y la función motora fina.

Estos síntomas "no siempre son evidentes durante los exámenes clínicos rutinarios". No obstante, es "fundamental" detectar y tratar la EHM, ya que puede "afectar significativamente a la calidad de vida del paciente y, si no se trata, puede avanzar hacia formas más graves de encefalopatía hepática".

La prevalencia y los mecanismos de la EHM en pacientes con cirrosis hepática apenas se han estudiado desde el punto de vista del sexo. En este estudio se ha evaluado el deterioro cognitivo y motor en pacientes con cirrosis hepática y EHM de ambos sexos, así como los parámetros implicados en la fisiopatología de la enfermedad y se han encontrado claras diferencias relacionadas con el sexo, ha apuntado.

El objetivo central de esta investigación era obtener una comprensión "más profunda de las diferencias biológicas entre los sexos y su posible influencia en el desarrollo de la EHM en pacientes con cirrosis hepática". Identificando las variaciones cognitivas o modificaciones en el sistema inmunitario que pudieran manifestarse de forma diferente en hombres y mujeres en estos pacientes, se pretendía desarrollar un método diagnóstico más preciso para la detección de la EHM.

La investigadora principal del estudio, la doctora Carmina Montoliu Félix, ha explicado que se han identificado diferencias en los parámetros inflamatorios, bioquímicos y de estrés oxidativo entre mujeres y hombres con EHM, lo que "sugiere que los mecanismos que conducen a su aparición difieren según el sexo y destaca la necesidad de enfoques de tratamiento específicos para cada sexo".

En ese sentido, la doctora, del Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico de INCLIVA-UV y catedrática del Departamento de Patología (Unidad de Biología) de la UV, ha apuntado que la EHM "puede empeorar y progresar hasta desarrollarse encefalopatía hepática clínica, lo que subraya la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado".

Por ello, han desarrollado un modelo predictivo específico para cada sexo y la aplicación web MHE-PROS para evaluar el riesgo de desarrollar EHM de forma específica para cada sexo. Dicho modelo diagnóstico basado en el sexo biológico utiliza datos accesibles fácilmente en la práctica clínica como parámetros inflamatorios, bioquímicos y de historia clínica.

HERRAMIENTA "ÚTIL"

Esta puntuación es una herramienta "útil" para ayudar a priorizar a los pacientes con mayor riesgo y permitirá mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes desde un enfoque basado en el sexo, así como prevenir la progresión de la enfermedad a etapas más graves.

La siguiente fase es estudiar si este modelo desarrollado con una cohorte de pacientes de otras patologías que tengan deterioro neurológico y afinando según patología también sirva para diferenciar el deterioro neurológico según sean hombre o mujer, añade la doctora Montoliu.

Este estudio ha sido financiado por un proyecto nacional del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cofinanciado con fondos FEDER, así como por la Agencia Valenciana de Innovación y por una Ayuda para Grupos de Excelencia del Programa PROMETEO, de la Generalitat Valenciana (CIPROM2021/082).

El Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico ha obtenido este año un Diploma a la investigación sanitaria con perspectiva de género por el proyecto nacional 'Mecanismos que conducen al deterioro cognitivo y motor leve en pacientes con enfermedad hepática: Papel de los cambios en la microbiota, el sistema inmunitario y las vesículas extracelulares', que obtuvo financiación del ISCIII.