Investigadores del IR Sant Pau de Barcelona identifican una diana terapéutica para prevenir trombos con menor riesgo hemorrágico - IR SANT PAU

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) ha identificado una nueva proteína implicada en la activación de las plaquetas que podría ayudar a avanzar hacia terapias antitrombóticas más seguras y con menor riesgo hemorrágico.

El trabajo, publicado en la revista 'European Heart Journal', demuestra por primera vez que la proteína LRP5, conocida por su papel en la vía de señalización WNT, participa directamente en la agregación plaquetaria y en la formación de trombos arteriales, informa este miércoles el IR Sant Pau en un comunicado.

"Hemos observado que tanto la eliminación genética de LRP5 como su inhibición farmacológica reducen de forma muy significativa la activación de las plaquetas y la formación de trombos en modelos preclínicos, pero con un impacto hemorrágico mucho menor que el antiagregantes clásicos como la aspirina o el clopidogrel", ha explicado la investigadora del grupo Maria Borrell-Pages.

Los investigadores combinaron modelos murinos deficientes en esta proteína con experimentos en sangre y plaquetas humanas y los análisis mostraron que la ausencia de LRP% reduce "de forma significativa" la capacidad de las plaquetas para adherirse al colágeno y agregarse tras la estimulación con ADP y colágeno, dos de los principales mecanismos implicados en la formación del trombo.

En los modelos experimentales de trombosis arterial, mientras que los animales normales desarrollaban una oclusión completa de la arteria carótida en aproximadamente 21 minutos, los ratones deficientes en LRP5 no llegaron a bloquear totalmente el vaso durante los 30 minutos que duró el experimento.

Borrell-Pages ha dicho que LRP5 participa en mecanismos centrales de activación y comunicación entre plaquetas y que la inhibición de esta proteína "altera procesos clave necesarios para estabilizar y amplificar la formación del trombo".

Los experimentos realizados con sangre humana mostraron resultados similares: la inhibición farmacológica de LRP5 redujo tanto la agregación plaquetaria como la formación de trombos bajo condiciones de flujo elevado, reproduciendo el comportamiento observado en modelos animales.

Los autores han subrayado que el trabajo se encuentra todavía en una fase preclínica y que será necesario seguir investigando antes de trasladar estos hallazgos a la práctica clínica.