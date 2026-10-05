Identifican una diana terapéutica para mejorar la respuesta del melanoma a la inmunoterapia

Imagen del equipo investigador - VALL D'HEBRON

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el grupo de Investigación Biomédica en Melanoma del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) de Barcelona ha identificado la proteína p38a como una posible diana terapéutica para mejorar la respuesta del melanoma a la inmunoterapia, informa el centro en un comunicado este lunes.

Publicado en 'Nature Communications', se ha llevado a cabo junto a los Servicios de Dermatología y de Anatomía Patológica del Hospital Universitari Vall d'Hebron, el grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del Vhir, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio), el Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat), el Centro Nacional de Análisis Genómico (Cnag) y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).

La proteína p38a tiene un doble papel en el melanoma: ayuda a proteger las células frente a la luz ultravioleta para evitar que se transformen en malignas, pero, una vez el melanoma ya está establecido, favorece el crecimiento tumoral y crea condiciones que restringen la respuesta inmunitaria antitumoral.

Mediante experimentos en modelos animales de melanoma, muestras humanas y cultivos celulares, se ha comprobado que, cuando se elimina p38a de las células del melanoma, el tumor es más sensible a la acción del sistema inmunitario: se observa una mayor actividad de células como los linfocitos T CD8+ y las células 'natural killer', así como de otras señales relacionadas con la respuesta inflamatoria.

El equipo ha comprobado que p38a contribuye a la resistencia al tratamiento anti-PD-1, una de las inmunoterapias más utilizadas contra el melanoma; en cambio, los melanomas sin p38a son más sensibles al tratamiento.

Los investigadores han estudiado si el bloqueo de esta proteína mediante inhibidores validados clínicamente podría potenciar el efecto de la inmunoterapia: los resultados mostraron que los inhibidores administrados de forma individual no conseguían reducir el tamaño del tumor, pero la combinación de los inhibidores con la inmunoterapia mejoró el control del tumor y, en algunos de los animales, "incluso consiguió eliminar el tumor por completo".