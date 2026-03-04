Identifican compuestos naturales efectivos para 'quemar grasa' de manera complementaria a la dieta y el ejercicio

Presentación de la tesis. - UMH

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciertos compuestos naturales de las plantas, llamados polifenoles, pueden ayudar a combatir la obesidad al transformar los adipocitos blancos --las células que almacenan energía en forma de grasa-- en adipocitos pardos, que queman grasa y aumentan el gasto energético.

Esta es la conclusión principal de la tesis doctoral de la investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Irene Concepción Pomares Bri.

La obesidad provoca enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la diabetes tipo 2, que ponen en riesgo la vida de las personas. Ante este reto, algunas estrategias para combatirla se centran en apoyar los mecanismos naturales del cuerpo para reducir la grasa, como complemento de una dieta equilibrada, el ejercicio físico y la supervisión médica.

"Hay distintos tipos de grasa en el cuerpo: los adipocitos blancos, que son reservas de energía y, al mismo tiempo, aíslan nuestros órganos; y los adipocitos pardos, que son más pequeños y, aunque también almacenan energía, la utilizan para producir calor y regular la temperatura corporal y los niveles de glucosa en sangre", explica la investigadora.

La experta apunta que la grasa blanca es la que, en exceso, conlleva sobrepeso y obesidad. Por el contrario, la grasa parda quema calorías de manera activa mediante un proceso conocido como termogénesis.

"Por lo tanto, para combatir la obesidad y, al mismo tiempo, mejorar algunas alteraciones asociadas, como la resistencia a la insulina, intentamos encontrar un suplemento alimentario natural capaz de favorecer la transformación de la grasa blanca en grasa parda", relata Pomares Bri.

En concreto, la investigadora ha identificado polifenoles --compuestos bioactivos presentes en las plantas con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias-- que resultan especialmente eficaces para activar ese proceso.

"En este caso, buscábamos polifenoles que fueran muy efectivos 'quemando' grasa", añade la recién doctorada. El trabajo se desarrolló en varias fases.

En primer lugar, se realizó una simulación de obesidad en células en cultivo. "Expusimos adipocitos humanos a altas concentraciones de glucosa durante dos semanas.

Las células se volvieron hipertróficas, es decir, aumentaron de tamaño y presentaron alteraciones en su funcionamiento, reproduciendo un entorno metabólico similar al de la obesidad", explica la investigadora.

En este modelo, varios compuestos polifenólicos fueron capaces de revertir las alteraciones metabólicas provocadas por el exceso de glucosa y de devolver a las células un perfil metabólico más saludable.

Además, se aplicaron técnicas ómicas para analizar en detalle las moléculas presentes en las células y comprender qué rutas metabólicas se alteran en condiciones de hiperglucemia y cómo los polifenoles contribuyen a repararlas.

"Así, hemos logrado identificar tres compuestos naturales especialmente eficaces como activadores de la proteína desacopladora 1, responsable de la producción de calor en la grasa parda", explica la investigadora.

Una vez identificados en el laboratorio los compuestos naturales y seguros que inducían el pardeamiento de la grasa, el equipo inició un estudio piloto con personas adultas con sobrepeso u obesidad.

"Utilizamos técnicas innovadoras en este campo, como la termografía infrarroja, que nos permitió observar, mediante una cámara térmica, el aumento de la temperatura en la región del cuello de los voluntarios, un indicador indirecto de la activación de la grasa parda y de un mayor gasto energético", señala Pomares Bri.

VOLUNTARIOS

Los voluntarios tomaron durante tres meses un suplemento compuesto por una mezcla de extractos de dos plantas. La ingesta diaria del suplemento logró activar la grasa parda en los participantes -detectada por el aumento de la temperatura en la región cervical- y, cuando se combinó con una dieta controlada, se observaron mejoras en el peso corporal y en los niveles de glucosa en sangre.

Este trabajo abre la puerta al desarrollo de nutracéuticos --suplementos basados en compuestos presentes en alimentos-- que puedan servir como herramientas terapéuticas complementarias para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

"La idea no es sustituir la dieta y el ejercicio, sino ofrecer un apoyo adicional basado en la evidencia científica para mejorar el metabolismo y aumentar de forma natural la quema de calorías", concluye la experta.

El trabajo, titulado 'Nuevos enfoques terapéuticos para la modulación de la homeostasis metabólica en el tejido adiposo', fue defendido en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE UMH) y contó con la dirección de los investigadores María Dolores Herranz López y Vicente Micol Molina.

Esta investigación se enmarca en las líneas de investigación del grupo de 'Compuestos bioactivos naturales' de la UMH, centrado en el estudio de moléculas de origen vegetal con potencial terapéutico para enfermedades metabólicas y crónicas.

Se ha financiado con fondos de la Generalitat Valenciana a través del proyecto Prometeo/2021/059 (Nuevos enfoques terapéuticos frente a enfermedades metabólicas: modulación de la ingesta de alimentos y del balance energético mediante nutracéuticos y neurotecnología), así como del programa de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ayuda FPU/21/497).