Identifican una cepa probiótica capaz de frenar infecciones por 'Listeria monocytogenes'

Algunos de los investigadores de la ULE que han participado en el estudio sobre bacterias beneficiosas capaces de proteger frente a Listeria monocytogenes. - ULE

LEÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULE) ha desarrollado un método innovador para identificar bacterias beneficiosas capaces de proteger frente a 'Listeria monocytogenes', uno de los patógenos alimentarios más preocupantes por su elevada mortalidad en personas vulnerables.

El estudio, publicado en la revista internacional 'Antibiotics', describe un sistema de selección en varios niveles que permite detectar de forma rápida y fiable qué cepas del género Bacillus tienen verdadero potencial probiótico frente a esta bacteria.

Los científicos de la ULE han explicado que hasta ahora muchas bacterias candidatas se seleccionaban únicamente por su capacidad de inhibir el crecimiento de Listeria en placas de laboratorio. Sin embargo, este enfoque "no siempre predice si realmente protegerán a las células del organismo".

Para dar solución a este inconveniente, el equipo de la ULE ha desarrollado un modelo celular basado en fluorescencia que permite medir directamente si una bacteria protege a células intestinales humanas frente a la infección. Este sistema ha permitido cribar 26 cepas distintas y reducir rápidamente el número de candidatas prometedoras, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Entre todas ellas, una cepa concreta, 'Bacillus subtilis CECT 8266', ha mostrado un efecto "especialmente potente", ya que ha conseguido bloquear completamente la replicación intracelular de Listeria en células humanas; reducir aproximadamente seis veces la carga bacteriana en el bazo de ratones infectados y disminuir la pérdida de peso asociada a la infección.

Además, no ha mostrado resistencia relevante a antibióticos clínicamente importantes y ha presentado genes asociados a la producción de bacteriocinas, compuestos antimicrobianos naturales.

Los resultados demuestran que no todas las bacterias con actividad antimicrobiana funcionan igual en condiciones reales de infección y subrayan la importancia de utilizar modelos biológicos más predictivos antes de avanzar hacia aplicaciones prácticas.

POTENCIAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD

La cepa identificada podría tener aplicaciones en seguridad alimentaria, como herramienta de biocontrol frente a Listeria, también para el desarrollo de probióticos dirigidos y para prevención en poblaciones de riesgo. Además, al tratarse de una bacteria formadora de esporas, es especialmente estable y adecuada para formulaciones industriales.

El equipo que ha llevado a cabo este descubrimiento ha estado formado por Michal Letek, Jesús Llano Verdeja, Pablo Castañera, Blanca Lorente-Torres, Helena Á. Ferrero, Álvaro Mourenza, Luis M. Mateos, Jaime Pérez Albuerne y Marta Fernández Caso. También ha contado con la colaboración de estudiantes que realizaban su Trabajo de Fin de Grado (TFG) y que ya son egresados de la ULE, algunos de los cuales son colaboradores internacionales de una universidad nigeriana.

Este trabajo ha sido posible gracias a la Ayuda CNS2022-135378 financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR y a la Subvención LE044P20 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, Cofinanciada por Feder (2020).