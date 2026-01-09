Identifican las células de origen de un tumor cerebral común en adultos jóvenes

Archivo - Imagen de recurso de una resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST, por sus siglas en inglés) ha identificado que los gliomas con mutación IDH -un tumor cerebral común en adultos jóvenes- se originan a partir de células progenitoras gliales (GPC, por sus siglas en inglés) presentes en el tejido cerebral normal.

El glioma con mutación IDH, causado por anomalías en un gen específico (IDH), es el tumor cerebral maligno más común entre adultos jóvenes menores de 50 años. Se trata de un cáncer cerebral refractario que es difícil de tratar debido a su alta tasa de recurrencia.

Hasta ahora, los tratamientos se habían centrado principalmente en extirpar la masa tumoral visible. Sin embargo, un equipo de investigación coreano ha descubierto por primera vez que las células cerebrales normales adquieren la mutación inicial de IDH y se dispersan por la corteza mucho antes de que se forme una masa tumoral visible con mutaciones cancerígenas adicionales, abriendo un nuevo camino para el diagnóstico temprano y tratamientos que puedan suprimir la recurrencia.

Las células progenitoras gliales son células que existen en el cerebro y que pueden convertirse en el punto de partida de tumores cerebrales malignos si ocurren mutaciones genéticas. Mediante un análisis preciso del tejido tumoral obtenido a través de una cirugía de resección extensa y de la corteza cerebral normal circundante, el equipo de investigación descubrió que las células de origen que portaban la mutación IDH ya existían dentro de tejido cerebral que parecía normal a simple vista.

Este hallazgo demuestra por primera vez que los tumores cerebrales malignos no surgen de manera repentina en un momento específico, sino que comienzan dentro de un cerebro normal y progresan lentamente a lo largo del tiempo.

El equipo de investigación utilizó luego la 'transcriptómica espacial', una tecnología de análisis de vanguardia que permite ver qué genes están activos y dónde, para confirmar que estas células de origen con mutaciones eran efectivamente células progenitoras gliales ubicadas en la corteza cerebral.

Además, lograron reproducir el proceso de desarrollo del tumor cerebral en un modelo animal al introducir la misma 'mutación conductora' genética encontrada en los pacientes en las GPC de ratones.

LOS TUMORES CEREBRALES PUEDEN NO COMENZAR EN LA MASA VISIBLE

Este estudio amplía significativamente investigaciones previas que identificaban el origen de tumores cerebrales malignos de tipo IDH wildtype. En 2018, el equipo conjunto provocó un cambio de paradigma en la investigación de tumores cerebrales al revelar que el glioblastoma IDH wildtype, un tumor cerebral maligno representativo, se origina no en el propio tumor, sino en células madre neurales de la zona subventricular, la fuente de nuevas células cerebrales en el cerebro adulto.

El estudio actual aclara que, aunque el glioblastoma IDH wildtype y el glioma con mutación IDH son ambos tipos de cáncer cerebral, sus células iniciales y puntos de origen son completamente diferentes, demostrando que distintos tipos de tumores cerebrales siguen procesos de desarrollo fundamentalmente distintos.

"Los tumores cerebrales pueden no comenzar exactamente donde la masa tumoral es visible. Un enfoque dirigido a las células de origen y al sitio de origen según el subtipo de tumor cerebral servirá como clave crucial para cambiar el paradigma del diagnóstico temprano y el tratamiento de supresión de la recurrencia", ha indicado el profesor Seok-Gu Kang, coautor correspondiente.

Basándose en estos resultados, Sovagen, una 'startup' de KAIST, está desarrollando un fármaco innovador basado en RNA para suprimir la evolución y recurrencia de los tumores cerebrales malignos con mutación IDH. Además, el Hospital Severance está desarrollando tecnologías para detectar y controlar células mutantes tempranas en tumores cerebrales refractarios a través del proyecto de I+D Corea-EEUU de Creación de Resultados Innovadores.