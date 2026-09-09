Identifican en el calostro bovino moléculas con potencial terapéutico en cáncer

Una vaca y un ternero, a 21 de agosto de 2026, en Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa nacida en el rural gallego y trasladada al laboratorio ha permitido descubrir nuevas propiedades de las vesículas extracelulares presentes en el calostro bovino -primera leche que producen las glándulas mamarias de los mamíferos-.

Investigadores del grupo Oncomet del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), en colaboración con el servicio de Proteómica y el grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades del Aparato Digestivo, acaban de publicar en Journal of Extracellular Vesicles un estudio que revela el potencial de estas vesículas para modular el comportamiento de células tumorales gastrointestinales.

Según recogen en un comunicado, el origen del trabajo constituye además un ejemplo de cómo la sociedad puede participar activamente en la generación de nuevas preguntas científicas.

La investigación surgió de la iniciativa de Isolina Raña, de Granxa Raña S.C.; Teresa Antelo, de Granxa Devesa Langueirón; y Brígida Hermida, de Xearte Brigitte, quienes trasladaron a los investigadores su interés por explorar científicamente las posibles propiedades del calostro bovino. Su propuesta dio lugar a una colaboración entre la experiencia y la investigación biomédica desarrollada en el IDIS.

El calostro bovino, la primera leche producida tras el parto, es especialmente rico en vesículas extracelulares (VE), pequeñas estructuras liberadas por las células que transportan proteínas y otras moléculas implicadas en procesos como la regulación inmunitaria, el desarrollo y la señalización celular.

Estudios anteriores habían sugerido que algunas de estas vesículas podrían ejercer efectos bioactivos, pero sus mecanismos de acción sobre células tumorales siguen siendo poco conocidos.

"En este trabajo demostramos que las vesículas extracelulares derivadas del calostro (Col- EVs, por sus siglas en inglés) ejercen efectos antiproliferativos en modelos de cáncer gastrointestinal", explica Claudia Huesa, primera autora del estudio e investigadora predoctoral del grupo Oncomet. "El efecto es reversible y, además, potencia la acción de agentes quimioterápicos utilizados habitualmente en la clínica", apunta.

El estudio muestra que estas vesículas inducen un estado de bloqueo del crecimiento en líneas celulares de cáncer colorrectal y pancreático, así como en organoides derivados de pacientes con adenocarcinoma pancreático. "Las células dejan de proliferar, reorganizan su cromatina, alteran el citoesqueleto y modifican su adhesión, pero sin activar la apoptosis o muerte celular programada", señala Huesa.

Para Jorge Barbazán, investigador principal del estudio, los resultados abren una nueva vía de investigación.

"Nuestras averiguaciones muestran que las vesículas derivadas del calostro pueden frenar de manera reversible la proliferción de las células tumorales mediante cambios en su arquitectura nuclear y transcricional. Esto abre la posibilidad de estudiar estas vesículas de origen natural y biocompatible como una herramienta para modular el comportamiento tumoral y la respuesta a los tratamientos convencionales", concluye.