Identifican un biomarcador para determinar si la inmunoterapia puede funcionar en cáncer colorrectal

Fibroblasto asociado a cáncer. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital del Mar Research Institute (Hmrib), el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona) y el área de oncología del Ciber (Ciberonc) ha identificado una proteína en las células no tumorales del microentorno del cáncer que podría usarse para determinar qué pacientes podrían beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia en cáncer de colon y recto.

El trabajo, publicado en la revista 'Gut', se centra en la proteína CTHRC1(+)CAFs, que forman parte de una población de fibroblastos asociados al cáncer, células del tejido conectivo que, en el caso de los tumores, forman parte de su entorno y les ayudan a proliferar, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este martes.

Para determinar su potencial papel como biomarcador mediante pruebas inmunohistoquímicas que se aplican de rutina en servicios de Patología, en el caso de los colon y recto, así como para saber si mantienen la capacidad proliferativa, ha sido necesario un "complejo proceso de validación multidisciplinario".

EL PROCESO

Primero se estudió el potencial de los marcadores predictivos de respuesta a tratamiento en 17 cohortes con muestras de cerca de 3.000 pacientes; después, se analizó el ARN de las células tumorales de forma individual para determinar cuáles eran más prometedoras, y en último lugar, se determinó qué proteínas expresaban.

Los resultados se validaron con muestras de pacientes que habían recibido diferentes tratamientos en diversos centros hospitalarios nacionales e internacionales.

LA INMUNOTERAPIA

El trabajo indica que la presencia de CTHRC1(+)CAFs permite determinar el estado de las células inmunitarias dentro del tumor y su capacidad para actuar sobre células neoplásicas, y que su utilidad "no se limita a los pacientes que hasta ahora se consideraba candidatos a recibir este tratamiento".

La jefa del sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar y participante en el estudio, Clara Montagut, ha señalado que el biomarcador "permite mejorar la selección de pacientes que potencialmente se pueden beneficiar del tratamiento con inmunoterapia".

Esto "podría servir para guiar las estrategias terapéuticas de los pacientes con cáncer de colon y recto", y los resultados podrían ser aplicados a otros tipos de tumores, como mama o pulmón.

Asimismo, el biomarcador también puede servir para determinar el pronóstico de los pacientes mediante la actividad de la citocina del entorno tumoral TGF-beta, vinculada a una peor evolución de la enfermedad.