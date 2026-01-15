Identifican un biomarcador clave para el diagnóstico y tratamiento del dolor de hombro

Archivo - Mujer sufre dolor en el hombro mientras hace ejercicio. - DJILEDESIGN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han identificado un biomarcador clave del hombro que podría mejorar el diagnóstico y el tratamiento del dolor en esta zona, que concentra muchas quejas musculoesqueléticas que pueden afectar hasta a un tercio de la población en algún momento de su vida.

Este estudio, publicado en la revista científica 'Journal of Functional Morphology and Kinesiology' y basado en la revisión de 29 estudios, plantea soluciones para el tratamiento del dolor en el hombro midiendo la distancia acromiohumeral (AHD), que precisamente es el espacio entre el acromion y la cabeza del húmero.

El espacio subacromial, que radiológicamente se representa mediante la AHD, la estructura anatómica que, cuando tiene valores reducidos de distancia, se asocia al síndrome de dolor subacromial (SAPS) y los desgarros del manguito rotador (ECA). Estas dos patologías pueden empeorar de manera directa a la movilidad del brazo e incluso a la calidad de vida del afectado.

Los valores más mayores de esta distancia se asocian a personas que no muestran síntomas. Para medir la longitud, se pueden utilizar ecografías, resonancias magnéticas o radiografías. Sin embargo, la ecografía aparece como la opción más segura para medir esta distancia, una medida reproducible y clínicamente relevante.

La distancia acromiohumeral "no se debe considerar únicamente un dato anatómico", ya que está influenciada por factores biomecánicos y neuromusculares durante el movimiento que la convierten en un biomarcador funcional.

Este enfoque funcional ofrece nuevas oportunidades para el diagnóstico, el seguimiento clínico y la evaluación de tratamientos de los pacientes, especialmente en evaluaciones pre y postoperatorias. Los investigadores de la UCM, de igual forma, han pedido que se establezcan protocolos de medición estandarizados, para que se facilite la comparación de resultados entre centros y la posterior aplicación de estos en hallazgos científicos.