Identifican 19 biomarcadores que podrían predecir la aparición de los síntomas de la ELA

Archivo - Imagen de recurso de análisis de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Universidad de Miami (EEUU) ha identificado un conjunto de 19 proteínas que podría ayudar a predecir la aparición de los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un hallazgo que abre la puerta al desarrollo de terapias preventivas antes de que se produzca el daño irreversible de las neuronas motoras característico de esta enfermedad.

"Si alguien portador de una variante genética asociada a la ELA me hubiera preguntado en el pasado cuándo presentaría síntomas, me habría resultado difícil darle una estimación razonable", ha afirmado el autor principal del estudio publicado en 'Nature Medicine', Michael Benatar, profesor de neurología y ciencias de la salud pública en la Universidad de Miami.

Según Benatar, estos biomarcadores pueden dar una idea mucho más precisa del momento de aparición, lo que permite estimar el tiempo hasta el inicio de los síntomas con un margen de error promedio de unos 18 meses.

Los investigadores han analizado datos del estudio 'Pre-fALS' (Pre-sintomatic Familial ELA), financiado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Durante casi 20 años, este estudio, liderado por Benatar y Joanne Wuu, profesora asociada de investigación en neurología y ciencias de la salud pública en la Universidad de Miami, ha recopilado datos y muestras biológicas de personas con un riesgo genético significativamente elevado de ELA, pero que aún no han desarrollado la enfermedad.

Si bien esta cohorte es única, ya que permite el estudio de la ELA presintomática, estudios recientes sugieren que los hallazgos de 'Pre-fALS' probablemente sean relevantes para la población general.

En 2017, un análisis de diez participantes con ELA prefamiliar que habían desarrollado síntomas mostró que la cadena ligera de neurofilamento (NfL), una proteína estructural de las neuronas, aumentó en su sangre en los meses previos a la fenoconversión a ELA.

A medida que más participantes en el estudio han comenzado a mostrar síntomas o signos de la enfermedad, han surgido nuevas oportunidades para buscar otros biomarcadores presintomáticos de la ELA.

Los investigadores aplicaron un método de análisis proteómico de alto rendimiento, denominado 'Olink', a muestras de plasma de 137 participantes del estudio, 33 de los cuales presentaban manifestaciones clínicas de ELA o demencia frontotemporal. Tras recopilar datos sobre los niveles de más de 5.000 proteínas, el equipo identificó 92 cuyos niveles variaban entre las personas antes de que presentaran síntomas.

Mediante técnicas de aprendizaje automático, los autores analizaron cómo diversas combinaciones de proteínas podían predecir el riesgo futuro de fenoconversión. Seleccionaron un panel de 19 proteínas, incluida la NfL, que maximizaba la precisión predictiva en horizontes temporales de entre seis meses y cinco años.

Los investigadores demostraron que, con datos sobre estas 19 proteínas, sus modelos predictivos podían estimar la aparición de la enfermedad en un paciente en menos de dos años desde el momento en que manifestó los primeros síntomas.

También obtuvieron resultados similares utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, que, a pesar de algunas limitaciones, es más representativo de la población general que la cohorte genéticamente predispuesta de 'Pre-fELA'.

INVESTIGAN SI INICIAR EL TRATAMIENTO ANTES DE LOS SÍNTOMAS

"Ahora que los tratamientos preventivos dirigidos a genes específicos están disponibles, existe una necesidad particularmente urgente de indicadores fiables basados en fluidos biológicos que señalen la aparición a corto plazo de la ELA en personas portadoras de genes de riesgo", ha apuntado la directora interina del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) de los NIH, Amy Bany.

Tofersén, un fármaco aprobado para la ELA sintomática, se está evaluando actualmente como tratamiento preventivo en la ELA presintomática a través de 'ATLAS', un ensayo clínico diseñado por Benatar en colaboración con la empresa Biogen. 'ATLAS' determinará si iniciar el tratamiento poco antes de que aparezcan los síntomas podría prevenir o retrasar la aparición de la ELA.

"Todo esto es posible gracias a los miembros de la comunidad de portadores que creen en nuestra misión de prevenir la ELA y que han apoyado y participado en nuestra investigación. Ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida poder retribuir", ha finalizado Benatar.