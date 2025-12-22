Identifican 166 células madre que podrían acelerar los tratamientos médicos del futuro

Archivo - Células madre - KOTO_FEJA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Instituto de Investigación WiCell, y de Carpenter Consulting Corporation, ambas en Estados Unidos, han analizado la literatura científica y los sitios web, para recopilar toda la información posible de fabricantes de células madre pluripotentes humanas (hPSC) para identificar 166 líneas de para su uso en aplicaciones clínicas, actualmente disponibles a través de 18 distribuidores globales.

Detalles cruciales sobre estas líneas celulares, incluyendo los procedimientos de consentimiento informado, el sexo del donante, el tipo de sangre y HLA, los estándares de calidad aplicados y las modalidades de licencia y distribución, se recopilan en un artículo publicado en la revista 'Stem Cell Reports'.

Hasta la fecha, se han iniciado más de 100 ensayos clínicos con productos derivados de células madre pluripotentes humanas (hPSC) en todo el mundo, y un número cada vez mayor de posibles productos clínicos derivados de hPSC han entrado en las primeras etapas de desarrollo.

En el caso de los productos alogénicos, la identificación y selección de la línea de hPSC adecuada en las primeras etapas de este proceso es fundamental, ya que de no hacerlo, el desarrollo del producto podría retrasarse o detenerse por completo.

Si bien los desarrolladores reconocen la importancia de este aspecto, hasta ahora ha sido difícil obtener una lista completa y accesible de las líneas de hPSC disponibles a nivel mundial que permita la selección de líneas celulares para uso clínico.

Ahora, este nuevo recurso único guiará a investigadores y desarrolladores en la selección de la línea celular óptima para sus necesidades específicas, con el objetivo de impulsar los productos derivados de hPSC hacia la práctica clínica.