Identificada una catalana que compartió vuelo con una de las fallecidas por hantavirus

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BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado a una mujer residente en Catalunya como nuevo contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.

En un comunicado este viernes por la noche, Sanidad ha explicado que la mujer, residente en Catalunya, no presenta síntomas y no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, "circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos".

De acuerdo con el protocolo aprobado este viernes por la mañana, se considera que la mujer cumple los requisitos de contacto, por lo que "se activarán las medidas de seguimiento y vigilancia previstas".

Dado que el caso ha sido identificado por la Generalitat, que ya ha iniciado las medidas correspondientes, y con el objetivo de evitar la interacción de un mayor número de personas durante un eventual traslado, se ha acordado que la cuarentena se realice en un hospital catalán.

Este mismo viernes se ha localizado a la mujer sudafricana que pasó siete días en Barcelona tras tener un contacto breve en el mismo avión con la persona infectada por hantavirus, y la Generalitat ha afirmado que "se encuentra en buen estado de salud y es asintomática".