Ibima participa en un proyecto europeo para realizar controles menos invasivos en caso de cáncer colorrectal - IBIMA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand) participa en Project-Comfort (Patient-Centric blOod saMpling FOr impRoved healThcare), una iniciativa internacional que estudia nuevas formas de obtener muestras de sangre que puedan facilitar el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

El proyecto analiza si la microextracción de sangre, también denominada micromuestreo, que permite obtener pequeñas cantidades mediante dispositivos capilares colocados en el brazo o el dedo, puede convertirse en una alternativa fiable, segura y aceptable a la extracción venosa convencional, según han indicado en un comunicado.

Su utilización podría reducir las molestias asociadas a las extracciones frecuentes y, en determinadas circunstancias, permitir realizar parte de estos controles fuera del entorno hospitalario.

Project-Comfort reúne a más de 50 instituciones de doce países europeos, además de Estados Unidos, y cuenta con un presupuesto global de 6,6 millones de euros, de los que 3,04 millones proceden de la Unión Europea. El proyecto comenzó en noviembre de 2024 y finalizará en abril de 2028.

En España, la investigación está liderada por Ibima, con Manuel Macías como investigador principal, junto a Libia Alejandra García y Francisco José Tinahones, director científico del Instituto y miembro de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

La participación de Ibima en esta iniciativa europea cuenta, asimismo, con el apoyo de la Unidad de Internacional, cuya labor ha resultado fundamental a lo largo de todo el proceso, desde la preparación y presentación de la solicitud hasta la puesta en marcha y el seguimiento del proyecto.

CÁNCER COLORRECTAL COMO ESCENARIO CLÍNICO

La validación de esta tecnología se está realizando en pacientes con cáncer colorrectal en diferentes estadios de la enfermedad, un colectivo que puede requerir controles analíticos y extracciones sanguíneas de forma periódica.

Por su parte, el estudio se divide en dos fases. La primera compara las muestras obtenidas mediante dos dispositivos de microextracción con las obtenidas mediante extracción venosa convencional, que se utiliza como referencia.

Los primeros datos, correspondientes a 22 pacientes y 44 visitas y presentados en el IHI Forum 2026, muestran resultados favorables en los parámetros hematológicos y bioquímicos analizados.

Además de estudiar la fiabilidad de las muestras, el proyecto analiza la experiencia de los propios pacientes. Veinte de los 22 participantes manifestaron preferir la microextracción frente a la extracción venosa convencional. En el caso del dispositivo colocado en el brazo, el 91% calificó el procedimiento como de bajo dolor y el 95% consideró que era fácil de utilizar y potencialmente adecuado para realizar una autoextracción en casa.

Estos datos son todavía preliminares y deberán confirmarse una vez completado el estudio, pero respaldan la continuación del proyecto y el análisis de esta tecnología en condiciones reales.

PARTICIPACIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MÁLAGA

Por otro lado, han señalado que el estudio se desarrolla en dos hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía integrados en Ibima, que desempeñan funciones complementarias.

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria actúa como centro coordinador en Málaga. Su Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición, dirigida por el profesor Francisco José Tinahones-Madueño, participa en la identificación de pacientes, la obtención de muestras y su seguimiento durante el estudio.

El reclutamiento de pacientes con cáncer colorrectal también se lleva a cabo desde el Servicio de Oncología Médica del Hospital Regional Universitario de Málaga, dirigido por el doctor Álvaro Montesa, con la participación de la doctora Carolina Muriel, miembro del equipo del Project-Comfort.

Asimismo, el Laboratorio de Metabolopatías y Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental, ubicado en el Hospital Materno Infantil de Málaga, participa en el procesamiento y análisis de las muestras capilares y en la validación de la metodología.

En este trabajo intervienen la doctora Raquel Yahyaoui Macías, responsable del laboratorio y jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga; Soledad Sánchez-Montes Moreno, especialista en Análisis Clínicos del Servicio Andaluz de Salud; y Francisco M. Rodríguez-Peña, biólogo especialista en Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Por otro lado, han explicado que una vez completada, Project-Comfort avanzará hacia una segunda etapa en la que se evaluará la posibilidad de que los propios pacientes o sus cuidadores realicen la toma de muestras en su domicilio. La primera fase del estudio prevé incluir a 40 participantes.

Durante esta fase se realizarán tres extracciones a lo largo de tres meses. Las muestras serán recogidas el mismo día y trasladadas al laboratorio en condiciones controladas para su análisis.

El objetivo será comprobar la viabilidad, seguridad y eficacia de la autoextracción en un contexto real y determinar hasta qué punto este procedimiento podría incorporarse en el futuro a la monitorización habitual de determinados pacientes.

De este modo, Project-Comfort busca generar evidencia científica sobre una forma de realizar controles analíticos potencialmente más cómoda, menos invasiva y centrada en las necesidades de los pacientes, especialmente para aquellas personas que necesitan someterse a extracciones de sangre de manera frecuente. Los resultados completos del proyecto, cuya finalización está prevista para abril de 2028, serán difundidos mediante publicaciones científicas y a través de los canales de comunicación del consorcio europeo.