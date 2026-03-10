La IA no es tu niñera: qué pasa cuando los niños tratan a los chatbots como amigos, según pediatras

Archivo - Niño sonriente usando el sistema AI Chatbot en la aplicación móvil. Conversación Chatbot. - PORTISHEAD1/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de producir texto, imágenes y vídeo a la carta, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si bien sus aplicaciones para uso personal y profesional siguen expandiéndose, muchos se preguntan cómo podrían interactuar los niños con esta tecnología.

Los niños y adolescentes utilizan la IA generativa con mayor frecuencia. Un estudio de 2025 reveló que el 72% de los adolescentes estadounidenses han utilizado chatbots de IA como acompañamiento. Se están realizando esfuerzos continuos para fomentar el desarrollo de políticas rigurosas y establecer medidas de seguridad que ayuden a prevenir los efectos perjudiciales de la IA generativa, pero estas medidas son imperfectas.

Los padres y cuidadores deben orientar a sus hijos sobre el uso responsable de tecnologías novedosas como la IA generativa. Sin embargo, en un campo en constante evolución, investigadores querían asegurarse de que los padres y pediatras comprendieran las consideraciones especiales relacionadas con las oportunidades y los riesgos que plantea la IA generativa.

En un nuevo artículo de revisión, investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP) de Estados Unidos describen los posibles beneficios y riesgos para niños y adolescentes, del uso de la IA generativa y cómo estos podrían variar según la edad. Sus hallazgos, publicados en la revista 'Pediatrics', tienen profundas implicaciones para la crianza.

CUANDO LA IA DEJA DE SER HERRAMIENTA Y EMPIEZA A SER “AMIGO”

"Es fundamental enfatizar que la IA es una herramienta, no un compañero, y debemos asegurarnos de inculcar una alfabetización saludable en IA y un desarrollo social saludable en los niños", comenta el doctor Robert Grundmeier, jefe de Sección de Informática y director Interino de Investigación Informática del Departamento de Informática Biomédica y de la Salud del CHOP.

"Los niños, especialmente en la primera infancia y la mediana edad, pueden no distinguir entre la IA y la interacción humana y corren el riesgo de desarrollar modelos mentales incorrectos de las relaciones sociales si ven la IA como un amigo. Es importante que los pediatras y los padres comprendan cómo debe encajar la IA generativa en la vida de un niño en desarrollo".

DE LOS 0 A LOS 11 AÑOS: CUENTOS, APRENDIZAJE... Y MUCHA SUPERVISIÓN

La revisión encontró que los posibles beneficios y riesgos de la IA varían entre los diferentes grupos de edad, con consideraciones específicas para la primera infancia (0 a 5 años), la niñez media (6 a 11 años) y la adolescencia (12 años y más):

En la primera infancia, la narración interactiva con IA puede contribuir al desarrollo del lenguaje y el vocabulario, pero los niños de esta edad podrían tener dificultades para distinguir entre la IA y la interacción humana. Los investigadores enfatizan que, a esta edad, se debe priorizar la interacción humana y que los padres deben ver contenido de IA junto con sus hijos para facilitar las conversaciones sobre lo que están viendo.

En la infancia media, la IA generativa podría utilizarse para experiencias de aprendizaje personalizadas y, potencialmente, abordar las deficiencias de aprendizaje, además de facilitar la expresión creativa a través del arte y la escritura. Sin embargo, los niños de esta edad pueden tener dificultades para identificar la información errónea generada por la IA y verse tentados a usarla para realizar las tareas escolares. Los padres deben fomentar una actitud inquisitiva hacia la IA y fomentar el diálogo abierto.

ADOLESCENTES Y CHATBOTS: COMPAÑÍA, SOLEDAD Y SALUD MENTAL

En la adolescencia, la IA puede mejorar la alfabetización digital y ayudar en la selección universitaria. Algunos estudios sugieren que la compañía de IA podría ayudar a combatir la soledad, pero la dependencia de esta puede disminuir las interacciones sociales presenciales. Resulta alarmante que la IA carezca de las barreras necesarias y responda de forma inapropiada a preguntas relacionadas con la salud mental o el suicidio. Las familias deben abordar los límites del uso de la IA y no considerarla un sustituto del desarrollo de la socialización y el pensamiento crítico de los adolescentes.

Los cuidadores pediátricos pueden enfatizar la importancia de la supervisión cercana de las interacciones de IA para niños más pequeños y la revisión compartida del contenido generado por IA, y los padres deben comprender que la información generada por IA puede ser útil, pero no reemplaza la experiencia humana ni el juicio clínico. Los padres deben mantener un ojo crítico en cualquier información generada por IA e inculcar esas mismas habilidades de pensamiento crítico en sus hijos.

"Los padres, los pediatras y los legisladores son responsables de dar forma a cómo las tecnologías de IA generativa se integran en las vidas de los niños", plantea el coautor Alexander Fiks, pediatra de atención primaria y director de Clinical Futures, un centro de énfasis del Research Institute en CHOP.

"Este campo en rápido crecimiento requerirá investigación continua para informar la orientación y la política de los padres para maximizar los beneficios de estas herramientas mientras se hace todo lo posible para mitigar los daños potenciales y mantener a los niños seguros", concluyen.