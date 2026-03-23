La IA que analiza el ictus en tiempo real reduce un 27% los nuevos eventos vasculares al año

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ictus es una emergencia en la que cada minuto cuenta, pero también una enfermedad en la que las decisiones que se toman durante el ingreso condicionan la vida del paciente durante meses y años. Los médicos trabajan bajo presión, con información compleja y tiempos muy ajustados, y los errores o las demoras en el tratamiento tienen consecuencias directas sobre la recuperación.

Un estudio realizado en la Universidad Médica Capital de China revela que una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar las tomografías computarizadas después de un accidente cerebrovascular, junto con recomendaciones de tratamiento, se asocia con una mejor calidad de atención y mejores resultados a largo plazo para los pacientes en comparación con la atención habitual.

Los investigadores afirman que la herramienta "ofrece un método más eficiente y escalable para mejorar la atención y el pronóstico de los accidentes cerebrovasculares, con las ventajas añadidas de un menor coste y una mayor sostenibilidad".

CÓMO FUNCIONA LA IA QUE AYUDA A DECIDIR EL TRATAMIENTO DEL ICTUS

La IA en el sector sanitario ha captado gran atención, especialmente en lo que respecta al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades, así como a la mejora de la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de IA para el tratamiento del ictus no han sido evaluadas rigurosamente, por lo que su uso es actualmente limitado.

Para abordar esta deficiencia, los investigadores se propusieron comprobar si un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas (CDSS, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del ictus, que utiliza análisis de imágenes asistidos por IA para clasificar las causas del ictus junto con recomendaciones de tratamiento basadas en la evidencia, podría mejorar la calidad de la atención y los resultados en la práctica clínica habitual.

Los resultados del ensayo, publicado por 'The BMJ', se basan en 21.603 pacientes (edad media 67 años; 36% mujeres) con accidente cerebrovascular isquémico agudo ingresados en uno de los 77 hospitales de China en los siete días posteriores al inicio de los síntomas.

Desde enero de 2021 hasta junio de 2023, 11.054 pacientes de 38 hospitales recibieron apoyo del sistema de apoyo a la decisión clínica para el ictus (grupo de intervención) y 10.549 pacientes de 39 hospitales recibieron la atención médica habitual (grupo de control).

Los médicos asignados a los pacientes del grupo de intervención recibieron capacitación sobre el sistema y se tuvieron en cuenta factores como la región y la categoría del hospital, la edad del paciente, el historial de medicación y el estilo de vida.

UN 27% MENOS DE NUEVOS ICTUS, INFARTOS Y MUERTES VASCULARES AL AÑO

Los pacientes atendidos por el sistema de apoyo a la decisión clínica (CDSS) presentaron menos eventos vasculares nuevos (incluidos accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos o muertes relacionadas) a los tres, seis y doce meses.

A los tres meses, se produjeron nuevos eventos vasculares en el 2,9% del grupo de intervención (320 de 11.054) en comparación con el 3,9% del grupo de control (416 de 10.549), lo que representa una reducción del 26%.

Esta reducción se mantuvo a los 12 meses, con nuevos eventos vasculares que ocurrieron en el 4% del grupo de intervención (440 de 11.054) frente al 5,5% del grupo de control (576 de 10.549), lo que supone una reducción del 27%.

Los pacientes que recibieron la intervención también mostraron mejores indicadores de calidad en la atención del accidente cerebrovascular que los pacientes del grupo de control (91,4% frente a 89,8%).

No se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a discapacidad y mortalidad por todas las causas a los tres, seis y doce meses. Del mismo modo, no se observaron diferencias significativas en hemorragias moderadas o graves, ni en hemorragias en general, entre los grupos en ninguno de estos momentos.

EL SIGUIENTE PASO: LLEVAR ESTA HERRAMIENTA A HOSPITALES CON MENOS RECURSOS

Los autores señalan que el ensayo aleatorizó hospitales en lugar de pacientes individuales y que las diferencias en los patrones de atención y la atención ambulatoria posterior podrían influir en los resultados.

Sin embargo, señalan que el sistema era fácil de usar y estaba integrado en todos los sistemas de información hospitalaria, por lo que podría servir como una herramienta de gestión integral basada en IA, centrada en la gestión hospitalaria y las estrategias de prevención secundaria.

"El sistema de apoyo a la decisión clínica para el ictus ofrece un enfoque prometedor para brindar atención de alta calidad a los pacientes con ictus isquémico agudo ingresados en el hospital, en particular para regiones con recursos limitados y una alta incidencia de enfermedades cerebrovasculares, como China", concluyen los autores