El HUN lidera un ensayo clínico nacional para pacientes de cáncer microcítico de pulmón en recaída

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha tratado al primer paciente de un ensayo clínico multicéntrico de fase Ib/II que evaluará una nueva estrategia terapéutica para pacientes con cáncer de pulmón microcítico (CMP), uno de los tumores más agresivos y con menos opciones de tratamiento cuando la enfermedad vuelve a aparecer.

El ensayo, impulsado desde el HUN junto a Navarrabiomed e IdISNA y promovido por la empresa biotecnológica IDP Pharma, se desarrollará en al menos nueve centros hospitalarios de España y prevé reclutar en total a 60 pacientes durante los próximos meses.

El estudio tendrá como objetivo evaluar el tratamiento farmacológico experimental IDP-121 que ha sido diseñado para actuar sobre la proteína MYC, considerada uno de los principales motores del crecimiento y la progresión tumoral en distintos tipos de cáncer, con especial relevancia en la resistencia a la quimioterapia en CMP, y se administrará en combinación con la quimioterapia utilizada habitualmente en el tratamiento de esta enfermedad. Este ensayo supone una oportunidad para trasladar avances de investigación biomédica a la práctica clínica asistencial, con el objetivo de que pacientes puedan obtener un beneficio directo, ha informado el Gobierno foral.

UN CÁNCER CON IMPORTANTES NECESIDADES TERAPÉUTICAS

El cáncer de pulmón de célula pequeña representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de pulmón. Aunque suele responder inicialmente al tratamiento, las recaídas son muy frecuentes y el pronóstico continúa siendo desfavorable, especialmente cuando la enfermedad progresa poco tiempo después de la terapia inicial. Ante esta situación, investigadores y clínicos buscan nuevas estrategias capaces de actuar sobre los mecanismos biológicos que favorecen la resistencia a los tratamientos y el avance de la enfermedad.

El estudio está liderado por el doctor Hugo Arasanz Esteban, oncólogo médico del Hospital Universitario de Navarra e investigador en Navarrabiomed, quien destaca la relevancia de participar en investigaciones que puedan ampliar las alternativas terapéuticas que existen en la actualidad. "Las personas con cáncer de pulmón de célula pequeña en recaída siguen teniendo opciones terapéuticas limitadas, especialmente cuando la enfermedad progresa poco después del tratamiento inicial. Este ensayo nos permite evaluar una aproximación innovadora dirigida contra MYC y explorar su potencial beneficio en un contexto clínico de gran necesidad", señala el doctor Arasanz.