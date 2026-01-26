El humo de estufas de leña aumenta el riesgo cardiovascular y respiratorio en ciudades

Archivo - Estufa de leña - PETER BURNETT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La quema de leña en viviendas contribuye de forma importante a la contaminación atmosférica invernal, aunque a menudo se pasa por alto, según ha descubierto un trabajo de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

Aunque sólo el 2% de los hogares estadounidenses dependen de la madera como su principal fuente de calefacción, la quema de madera residencial representa más de una quinta parte de la exposición de los estadounidenses durante el invierno a partículas finas (PM2.5) en el exterior.

Estas diminutas partículas suspendidas en el aire pueden penetrar profundamente en los pulmones y entrar al torrente sanguíneo, donde se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares e incluso muerte prematura. Entre sus hallazgos, los científicos calcularon que la contaminación por la quema de leña en viviendas se asocia con unas 8.600 muertes prematuras al año.

Sorprendentemente, la mayoría de los más afectados viven en zonas urbanas, no rurales. La carga sanitaria también recae desproporcionadamente sobre las personas de color, quienes queman menos leña, pero experimentan mayores niveles de exposición y mayores daños a la salud relacionados con la contaminación por humo de leña. Esto probablemente se deba a las mayores tasas de mortalidad de base y a un largo historial de políticas discriminatorias.

Según el estudio, que se recogen en 'Science Advances', el reducir la quema de leña en interiores, los estadounidenses podrían disminuir la contaminación del aire exterior, lo que se traduciría en importantes beneficios para la salud y miles de vidas salvadas.

"La exposición prolongada a partículas finas se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares", relata Kyan Shlipak, de Northwestern, quien dirigió el estudio. "Los estudios han demostrado sistemáticamente que esta exposición conlleva un mayor riesgo de muerte. Nuestro estudio sugiere que una forma de reducir sustancialmente esta contaminación es reducir la quema de leña en las viviendas. El uso de electrodomésticos alternativos para calentar los hogares en lugar de quemar leña tendría un gran impacto en la cantidad de partículas finas en el aire".

"Con frecuencia oímos hablar de los efectos negativos del humo de los incendios forestales en la salud, pero no solemos considerar las consecuencias de quemar leña para calentar nuestros hogares", agrega Daniel Horton, autor principal del estudio de Northwestern. "Dado que solo un pequeño número de hogares dependen de la quema de leña para calentarse, facilitar la transición de los aparatos de calefacción a fuentes de calor de combustión más limpia o sin combustión podría generar mejoras considerables en la calidad del aire".

Durante décadas, la investigación y las políticas sobre la calidad del aire se han centrado en las emisiones de vehículos, centrales eléctricas, agricultura, industria e incendios forestales. Sin embargo, en el nuevo estudio, los investigadores se centraron en una fuente de contaminación mucho menos estudiada y a menudo ignorada: la quema de leña en los hogares, incluyendo las emisiones de hornos, calderas, chimeneas y estufas de leña.

El equipo recopiló inicialmente datos sobre la quema de leña en viviendas del Inventario Nacional de Emisiones (INE), el informe completo y detallado de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre las fuentes de contaminación atmosférica. El INE basa sus estimaciones de emisiones de la quema de leña en encuestas nacionales de hogares, datos sobre vivienda, condiciones climáticas y tipos de electrodomésticos.

Posteriormente, el equipo de Northwestern utilizó un modelo atmosférico de alta resolución para simular la propagación de la contaminación por el aire. El modelo considera el clima, el viento, la temperatura, el terreno y la química atmosférica para estimar la calidad del aire a lo largo del tiempo.

"Las emisiones de la quema de madera entran a la atmósfera, donde se ven afectadas por la meteorología", explica Horton. "Algunas emisiones se consideran contaminantes primarios, como el carbono negro, y otras interactúan con la atmósfera y otros componentes, pudiendo generar especies secundarias adicionales de contaminación por material particulado".

Para capturar patrones precisos de estos contaminantes, los investigadores dividieron el territorio continental de Estados Unidos en una cuadrícula de cuadrados de 4 x 4 kilómetros. Para cada cuadrado, modelaron la cantidad de contaminación generada cada hora, cómo se desplaza por el aire y dónde se acumula o dispersa con el tiempo. En lugar de promediar las partículas en suspensión en ciudades o condados enteros, la cuadrícula a escala de barrio permitió al equipo de investigación identificar puntos críticos.

El equipo ejecutó el modelo dos veces (con y sin emisiones de la quema de leña residencial) y comparó las dos simulaciones. Posteriormente, atribuyeron la diferencia en los niveles de contaminación a la quema de leña. Los resultados mostraron que la quema de leña residencial representa aproximadamente el 22% de la contaminación por PM2.5 en invierno, lo que la convierte en una de las mayores fuentes de contaminación por partículas finas durante los meses más fríos de Estados Unidos.

Los investigadores descubrieron que las partículas procedentes de la quema de leña son particularmente problemáticas en ciudades y comunidades suburbanas debido a los efectos combinados de la densidad de población, la densidad de emisiones y el transporte atmosférico. En muchas ciudades, el humo de los suburbios circundantes se desplaza hacia núcleos urbanos más densamente poblados, que tienen emisiones limitadas de la quema de leña. Incluso las ciudades que no suelen asociarse con la quema de leña, como las de climas más cálidos, pueden sufrir los impactos de la quema de leña durante las olas de frío, la quema recreativa y el transporte atmosférico.

"Nuestros resultados sugieren que los impactos de la quema de leña residencial son principalmente un fenómeno urbano y suburbano", comenta Kyan Shlipak. "Este hallazgo subraya la relevancia de esta contaminación para la salud pública. Estimamos que la exposición prolongada a las emisiones de la quema de leña en invierno se asocia con aproximadamente 8.600 muertes al año, y esta estimación no considera la exposición a partículas en suspensión en otras estaciones".

Los investigadores señalan que su estudio solo analiza los impactos en exteriores de la exposición a la contaminación por la quema de madera. Los impactos adicionales de la exposición en interiores a partículas en suspensión también tienen consecuencias para la salud pública, pero no se incluyeron en este estudio.