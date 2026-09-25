Tus huesos podrían estar dando pistas sobre cómo envejece tu cerebro, según un nuevo estudio

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Qué relación puede existir entre la salud de los huesos y la del cerebro? Una investigación ha encontrado una asociación llamativa entre una menor densidad mineral ósea en la columna vertebral y una evolución más rápida de algunos cambios cerebrales relacionados con el envejecimiento y el deterioro cognitivo.

El hallazgo pone el foco en una conexión entre dos problemas que habitualmente se estudian por separado. Los investigadores creen que esta relación podría estar vinculada a factores metabólicos comunes, aunque advierten de que los resultados no demuestran que una menor densidad ósea provoque demencia.

LA PISTA QUE CONECTA LOS HUESOS CON EL CEREBRO

La conclusión principal es que una menor densidad mineral ósea en la columna vertebral parece estar asociada con un deterioro cognitivo más rápido y una lesión acelerada de la sustancia blanca relacionada con la edad, según un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) publicado en 'Radiology', una revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

La densidad mineral ósea mide la cantidad de minerales, como el calcio, presentes en un volumen determiado de hueso. Cuando la densidad mineral ósea es baja, los huesos se debilitan y son más propensos a fracturarse. Sin embargo, existen pocas investigaciones que analicen la relación entre la baja densidad ósea y la función cerebral.

Un equipo de investigación multidisciplinario, liderado por la doctora Sara Momtazmanesh, investigadora postdoctoral del Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, realizó un análisis secundario de los datos del Estudio Multiétnico de Aterosclerosis (MESA). Los participantes se sometieron a una tomografía computarizada de tórax sin contraste, una resonancia magnética cerebral multimodal y pruebas cognitivas.

Los investigadores utilizaron un algoritmo de aprendizaje profundo desarrollado en el laboratorio de Shadpour Demehri, profesor de radiología de la Universidad Johns Hopkins, para calcular la densidad mineral ósea volumétrica (vBMD) basal de las vértebras torácicas a partir de las tomografías computarizadas de tórax sin contraste de 2086 participantes del estudio MESA. La cohorte final del estudio incluyó a 715 participantes con una vBMD establecida que se sometieron tanto a resonancia magnética como a pruebas cognitivas.

Se analizaron las resonancias magnéticas para detectar hiperintensidades de la sustancia blanca y anisotropía fraccional reducida, cambios microestructurales cerebrales asociados con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de demencia. Se dispuso de datos longitudinales sobre hiperintensidades de la sustancia blanca y anisotropía fraccional para 408 y 405 participantes, respectivamente.

Los resultados mostraron que una menor densidad mineral ósea volumétrica (vBMD) basal se asoció con un deterioro más rápido de la cognición global. Asimismo, los investigadores observaron asociaciones en regiones cerebrales específicas: una menor densidad mineral ósea volumétrica (vBMD) se asoció con la acumulación de hiperintensidades de la sustancia blanca en el cuerpo calloso, que sustenta las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y la atención. Una menor vBMD también se asoció con una disminución más pronunciada de la anisotropía fraccional total de la sustancia blanca en el brazo anterior de la cápsula interna, que también participa en las funciones ejecutivas.

"Este estudio es el primer análisis secundario longitudinal que relaciona la densidad mineral ósea vertebral basal con los cambios en la estructura de la sustancia blanca, la progresión de la hiperintensidad de la sustancia blanca y la cognición", aclara Demehri. "Este estudio exhaustivo, que utiliza tanto imágenes como evaluaciones clínicas, indica claramente que la densidad ósea basal está asociada con medidas funcionales y de imagen de la degeneración cerebral relacionada con la edad".

LA BAJA DENSIDAD ÓSEA NO SIGNIFICA QUE LA OSTEOPOROSIS CAUSE DEMENCIA

Los investigadores advierten, no obstante, que los hallazgos no sugieren que la osteoporosis cause demencia. "Este estudio no trata sobre causa y efecto, sino más bien sobre la observación de un síndrome metabólico que puede causar degeneración tanto ósea como cerebral", asegura Demehri. "La coexistencia observada en el estudio podría reflejar factores metabólicos comunes asociados al envejecimiento, como la resistencia a la insulina, la dislipidemia y los cambios menopáusicos, en lugar de un efecto directo del hueso al cerebro".

Los investigadores afirmaron que identificar a las personas con baja densidad mineral ósea volumétrica (vBMD) puede ayudar a detectar a aquellas con riesgo de deterioro esquelético y neurológico paralelo, lo que permitiría una detección más temprana y una gestión compartida de los factores de riesgo.

"La tomografía computarizada de tórax se realiza para la detección del cáncer de pulmón, la evaluación del calcio, el seguimiento de nódulos y muchas otras indicaciones", agrega la doctora Momtazmanesh. "Estas exploraciones podrían proporcionar una medición oportuna de la densidad ósea de la columna torácica, la cual está asociada con una pérdida de la función cognitiva".

Demehri coincide: "Las imágenes de diagnóstico contienen una inmensa cantidad de datos que la IA ahora puede sintetizar a gran escala en múltiples sistemas orgánicos. Esto crea una oportunidad sólida y novedosa para interconectar patologías coexistentes relacionadas con la edad que tradicionalmente se han estudiado de forma aislada, e identificar vías biológicas compartidas y posibles mecanismos causales comunes".