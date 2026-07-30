La huella de la precariedad: La pobreza crónica acelera el deterioro cognitivo y la atrofia cerebral

Archivo - Mujer revisando facturas. - KEMAL YILDIRIM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores del University College London (UCL), de Reino Unido, ha comprobado que las dificultades económicas persistentes aceleran el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

La investigación, publicada en ‘Innovation in Aging’, analizó datos de 2.759 personas del Reino Unido que completaron cuestionarios a lo largo de sus vidas como parte de la Encuesta Nacional de Salud y Desarrollo del MRC (también conocida como el estudio de cohorte británico de 1946).

El equipo de investigación descubrió que las personas que experimentaron dificultades económicas persistentes o bajos ingresos persistentes durante la adultez temprana y media obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas a los 53 años.

Tras analizar un subgrupo de personas a las que se les realizaron escáneres cerebrales, el equipo descubrió que aquellos que habían experimentado bajos ingresos de forma persistente presentaban una peor salud cerebral (incluida una mayor atrofia cerebral) en la vejez (entre los 69 y los 71 años).

Estas relaciones se mantuvieron incluso después de tener en cuenta factores que podrían haber sesgado los resultados, como la cognición infantil, el nivel educativo y las desventajas sufridas durante la infancia.

El doctor Jacques Wels, autor principal del estudio (Unidad para la Salud y el Envejecimiento a lo Largo de la Vida en la UCL), detalla: “La mayoría de los estudios sobre el envejecimiento cognitivo analizan las dificultades económicas en un único momento. Nuestro estudio, que utiliza datos de varias décadas, nos permite observar que es la acumulación de dificultades a lo largo de muchos años lo que está relacionado con los peores resultados en la salud cognitiva, en lugar de episodios ocasionales de adversidad”.

La autora principal, la profesora Praveetha Patalay (Unidad para la Salud y el Envejecimiento a lo Largo de la Vida y Centro de Estudios Longitudinales, UCL), agrega: "Nuestros hallazgos sugieren que apoyar a las personas que enfrentan dificultades financieras y reducir la pobreza crónica también podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y los casos de demencia en el futuro".

El equipo de investigación descubrió que la relación entre las dificultades económicas y una peor salud cerebral en la edad adulta era particularmente fuerte en los hombres, en aquellos que sufrieron desventajas en la infancia y en aquellos que portaban una variante genética, APOE-e4, que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer.

Los hombres que experimentaron dificultades financieras persistentes obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas a los 53 años que sus contrapartes femeninas. Entre las posibles razones de esta diferencia se encuentran que los hombres en situación de desventaja pueden tener peores hábitos de salud (como fumar y el abuso de alcohol) que las mujeres en la misma situación, y que pueden experimentar mayor estrés debido a las dificultades financieras, especialmente porque habrían sido el principal sostén económico de la familia en esta cohorte nacida en 1946.

Los investigadores mencionan diferentes mecanismos que podrían vincular el envejecimiento cognitivo con las dificultades económicas, incluida la inflamación, que se sabe que acelera el envejecimiento cerebral y que es causada por el estrés crónico. Otro factor es que preocuparse con frecuencia por el dinero puede aumentar la carga cognitiva, dejando a las personas con menos capacidad para otras tareas cognitivas.

Los investigadores también señalaron que, si bien aquellos que experimentaron dificultades financieras o bajos ingresos obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas a los 53 años, su desempeño en una prueba de memoria disminuyó más lentamente entre los 53 y los 69 años, lo que probablemente se debió a que ya habían sufrido pérdidas cognitivas significativas en comparación con sus pares que no tuvieron dificultades financieras persistentes.

A los participantes del estudio se les preguntó sobre sus ingresos familiares en tres momentos diferentes: a los 26, 43 y 53 años. Se les clasificó como personas con bajos ingresos persistentes si se encontraban en el 20% inferior del grupo al menos dos veces, lo que representó el 16% (aproximadamente uno de cada seis) de los participantes.

Las dificultades económicas se evaluaron mediante preguntas como si a las personas les resultaba difícil administrar sus ingresos y si habían tenido problemas para pagar sus facturas. Se consideró que los participantes habían experimentado dificultades persistentes si obtuvieron una puntuación superior a un umbral en el cuestionario al menos dos veces entre los 36 y los 53 años. Esto representó el 12% (aproximadamente uno de cada ocho) de los participantes.

Las pruebas cognitivas evaluaron la memoria verbal y la velocidad de procesamiento; las resonancias magnéticas (RM) permitieron a los investigadores medir factores como la atrofia cerebral (reducción de tamaño) y la expansión ventricular, es decir, la expansión de las cavidades llenas de líquido en el cerebro, lo cual es un signo de mala salud cerebral.

El estudio de cohorte británico de 1946, organizado por la UCL, es el estudio de cohorte de nacimiento de mayor duración del mundo. Los participantes (que se inscribieron al nacer) celebraron su 80 cumpleaños a principios de este año.