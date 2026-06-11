HPV-DeepSeek: una nueva prueba que adelanta hasta 17 meses la detección de recaídas en cáncer de cabeza y cuello por VPH

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva prueba de secuenciación del genoma, denominada HPV-DeepSeek, puede detectar la enfermedad residual antes que los métodos estándar en pacientes sometidos a cirugía por cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano (VPH), según expertos de la Facultad de Medicina de Harvard y el Hospital Oftalmológico y Otorrinolaringológico de Massachusetts (ambos en Estados Unidos) y la Universidad Médica de Wakayama (Japón).

El ensayo, publicado en 'Science Translational Medicine' tuvo un buen desempeño al aplicarse a 103 pacientes, lo que sugiere que podría guiar el seguimiento postoperatorio personalizado y ayudar a identificar tumores recurrentes de forma más temprana. El VPH es uno de los principales causantes del cáncer de cabeza y cuello, cuya incidencia está aumentando en todo el mundo. En la mayoría de los casos, los médicos detectan el cáncer en sus etapas iniciales y optan por extirparlo mediante cirugía.

Los pacientes reciben quimioterapia y radioterapia estándar después de la cirugía para asegurar que el cáncer no reaparezca, pero estos tratamientos suelen tener efectos secundarios de por vida. Por lo tanto, los científicos buscan métodos para detectar si un paciente tiene enfermedad residual después de la cirugía, con el objetivo de evitar tratamientos innecesarios en quienes no la tienen. Sin embargo, los métodos actuales basados en marcadores clínicos son imprecisos, y las pruebas que detectan ADN tumoral circulante no han sido lo suficientemente sensibles.

Ahora, los investigadores presentan HPV-DeepSeek, una prueba de secuenciación del genoma completo de última generación. Este ensayo se dirige a todo el genoma del VPH, lo que resulta en una sensibilidad mucho mayor que las pruebas de ADN tumoral existentes basadas en la reacción en cadena de la polimerasa digital (PCR digital).

El equipo probó HPV-DeepSeek en un ensayo prospectivo con 103 pacientes que se sometieron a cirugía por diferentes estadios de cáncer de cabeza y cuello relacionado con el VPH. La prueba detectó ADN tumoral circulante del VPH y lo relacionó con una menor supervivencia en los pacientes, e identificó signos moleculares de recurrencia antes de la PCR digital y 17 meses antes que los criterios clínicos estándar.

"Estos hallazgos respaldan el potencial de un cambio de los criterios patológicos estáticos hacia un modelo más matizado y basado en la biología, que ajuste la intensidad del tratamiento al riesgo individual de la enfermedad y, por lo tanto, mejore tanto la supervivencia como la calidad de vida", exponen los autores.