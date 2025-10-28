Hospital Virgen del Rocío contribuye a revelar la conexión entre hígado y cerebro en la enfermedad hepática metabólica

Profesionales del Virgen del Rocío participan en un estudio que revela la conexión entre hígado y cerebro en la enfermedad hepática metabólica. - HUVR

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio, liderado por CIC bioGUNE (Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias del País Vasco), en el que participan investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam) ha contribuido a un hallazgo que "redefine la relación" entre el hígado y el cerebro.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Science Advances', revela que las alteraciones hepáticas propias de la enfermedad metabólica asociada al hígado graso pueden provocar directamente disfunciones neurológicas y cognitivas --como alteraciones en la memoria y el procesamiento sensorial--, y que estas pueden revertirse mediante tratamientos dirigidos únicamente al hígado, explica el centro hospitalario en un comunicado.

El trabajo, liderado por la doctora Malu Martínez-Chantar, investigadora principal del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas de CIC bioGUNE, y coliderado por la doctora Teresa Cardoso (IIS Biobizkaia), junto con las médicas Celia Martín Cuevas y Ana Carmen Sánchez Hidalgo, del grupo Psiquiatría Traslacional del IBiS- HUVR-Cibersam, e investigadores de otros puntos de España, demuestra la existencia de un nuevo eje hígado-cerebro con implicaciones clínicas y terapéuticas de gran relevancia.

El grupo Psynal, dirigido por el doctor Benedicto Crespo-Facorro, jefe de la Unidad de Salud Mental del Virgen del Rocío, ha tenido un papel esencial en la caracterización neuropsicológica y neurobiológica de los efectos cerebrales de la enfermedad hepática, integrando técnicas avanzadas de neuroimagen y modelos de comportamiento. Por su parte, el equipo SeLiver (IBiS-Ciberehd), liderado por el facultativo Manuel Romero Gómez, director de la Unidad de Aparato Digestivo, ha contribuido en el desarrollo y validación del modelo preclínico de esteatosis hepática metabólica en ratón simulando la enfermedad hepática en pacientes.

"Nuestro trabajo demuestra que el hígado graso y la inflamación hepática pueden afectar directamente al cerebro y al comportamiento. Esto abre una vía terapéutica completamente nueva: tratar el hígado para mejorar la función cognitiva", explica la doctora Martínez-Chantar.

Lo más prometedor es que estas alteraciones se revierten al tratar el hígado con una innovadora terapia basada en siRNA (ARN de interferencia pequeño) dirigida contra CNNM4, un transportador de magnesio alterado en esta patología hepática, mediante un sistema de entrega altamente específico para el hígado.

"Además, mostramos cómo las tecnologías más avanzadas de biología molecular y terapias dirigidas pueden tener un impacto real en la función cerebral, combinando precisión y eficacia", añade Teresa Cardoso Delgado.