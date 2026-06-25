El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona crea una vacuna personalizada contra infecciones de orina recurrentes

Muestra utilizada en el estudio - SJD

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha desarrollado una vacuna personalizada que podría reducir la dependencia del tratamiento antibiótico para resolver las infecciones de orina recurrentes.

La vacuna, probada en un estudio del centro y con eficacia de un año, se fabrica a partir de la misma bacteria que provoca la infección de cada paciente, informa SJD en un comunicado de este martes.

Para hacerlo, el laboratorio del hospital aísla y purifica la bacteria, y después otro laboratorio especializado elabora una vacuna personalizada, adaptando el tratamiento a cada caso.

La investigación se ha desarrollado con unas 100 mujeres de 70 años de media que sufrían infecciones de orina de repetición (2 ó más en 6 meses, o bien 3 ó más al año), muchas de las cuales tenían una situación "especialmente grave", con una media de 4 infecciones en 3 meses.

Después de la vacunación, el 51% de las participantes no tuvo ninguna infección urinaria, el 40% se mantuvo sin infecciones el resto del año, y un 6% experimentó una irritación local leve.