El Hospital Puerta de Hierro impulsa la investigación de nuevos tratamientos frente al cáncer de ovario avanzado

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA - HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda participa en dos estudios clínicos que buscan desarrollar dos nuevos anticuerpos conjugados para el tratamiento del cáncer de ovario avanzado.

Según recoge el centro hospitalario en un comunicado, estos dos ensayos suponen un importante avance en la investigación de nuevas terapias para este tumor ginecológico.

Los dos ensayos GSK 300163 y MK 5909-003, ambos de Fase I, se llevan a cabo en la Unidad de Tumores Ginecológicos del Servicio de Oncología Médica del hospital, y están coordinados por la doctora Ana Oaknin, facultativa del Servicio de Oncología Médica e investigadora principal de los estudios, y por la doctora Constanza Maximiano, también oncóloga en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

En palabras de la doctora Ana Oaknin, una de las claves de ambos trabajos es el uso de una terapia que actúa de forma selectiva contra las células tumorales. "Se trata de los anticuerpos conjugados a fármacos, una nueva generación de terapias dirigidas contra el cáncer, que combinan la capacidad de un anticuerpo para reconocer a las células cancerosas con el efecto de un fármaco antitumoral como los utilizados en quimioterapia", ha apuntado.

"Gracias a este mecanismo, reconocen de forma específica a las células tumorales y transportan hasta ellas el fármaco capaz de destruirlas, comportándose como un 'vehículo inteligente' que dirige el fármaco directamente a las células del tumor, respetando el resto de células sanas", ha continuado la doctora Oaknin, quien ha añadido que esto supone una de las principales ventajas frente a otros tratamientos convencionales, ya que el objetivo es aumentar su eficacia y reducir la toxicidad.

La incorporación de estudios de Fase I permitirá evaluar terapias innovadoras en etapas tempranas de desarrollo, facilitando el acceso de las pacientes a nuevas opciones terapéuticas y contribuyendo al avance del conocimiento científico sobre el cáncer de ovario, el segundo tipo de cáncer ginecológico más frecuente en España. Este tumor representa aproximadamente el 5% de los cánceres diagnosticados en las mujeres españolas y, en el 70-80 % de los casos, se detecta cuando la enfermedad ya se encuentra en una fase avanzada.

"Con la incorporación de estos estudios, el Hospital Universitario Puerta de Hierro se sitúa a la vanguardia de los estudios en tumores ginecológicos dentro de la Comunidad de Madrid, reforzando así su apuesta como centro referente en la búsqueda de nuevos tratamientos más eficaces y personalizados para las pacientes con cáncer ginecológico", ha destacado el centro hospitalario.

Asimismo, como ha afirmado el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, el doctor Mariano Provencio, "este avance consolida el posicionamiento como Centro integral de Cáncer (CCC, del inglés Comprehensive Cancer Center), al poner en valor un modelo de atención oncológica integral, personalizada y humanizada, orientado a ofrecer la mejor respuesta a las necesidades de los pacientes y basado en la excelencia clínica, la investigación de vanguardia y la innovación continua".