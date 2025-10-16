El Hospital Niño Jesús y Farmaindustria colaboran para acercar el valor de la investigación biomédica a los colegios - FARMAINDUSTRIA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y Farmaindustria han celebrado este jueves una iniciativa para acercar a los alumnos de colegios el valor de la investigación biomédica y el desarrollo de nuevos medicamentos, mostrando cómo funcionan los procesos, dónde se llevan a cabo, de qué fases consta y qué supone para la sociedad.

Más de 70 estudiantes de los centros madrileños IES La Estrella y del Colegio Santa María del Pilar han conocido, a través de profesionales sanitarios, investigadores, pacientes y representantes de la industria farmacéutica, cómo llega un nuevo tratamiento a las personas que lo necesitan, desde el descubrimiento de la molécula hasta su puesta en el mercado como medicamento autorizado, efectivo, seguro y de calidad.

"La sociedad general y, sobre todo, nuestros jóvenes deben estar formados con información experta y contrastada sobre la importancia de la investigación biomédica y sobre qué supone poner a disposición de los pacientes un nuevo tratamiento, que puede mejorar su calidad de vida, paliar los síntomas de su enfermedad o incluso curarse", ha afirmado la directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria y coordinadora de la iniciativa, Amelia Martín Uranga.

Tras ello, ha subrayado la importancia de recordar a los alumnos que para la investigación se necesitan equipos multidisciplinares formados por médicos, enfermeras, abogados, farmacéuticos, biólogos y otras figuras, por lo que se necesita "mucho talento y muy variado".

"Y también es importante que sepan que, si acaban trabajando en la industria farmacéutica, las compañías ofrecen empleo estable, cualificado y de calidad", ha añadido.

Durante la inauguración del acto ha participado la directora de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Teresa Elizalde, quien ha destacado el valor de este tipo de iniciativas de ciencia abierta, y ha agradecido la participación de los centros escolares.

Mientras tanto, el jefe de Sección de Hematología y Hemoterapia del hospital madrileño, Julián Sevilla, ha explicado cómo es la decisión de tratamiento para un paciente.

La investigadora Fundación para la Investigación Biomédica del mismo centro África González Murillo, por su parte, ha profundizado en el uso de células y genes para desarrollar terapias avanzadas.

La técnica en el Departamento de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria Isabel Chacón ha informado a los jóvenes de que España es uno de los países líderes mundiales en ensayos clínicos, y que la industria farmacéutica tiene el papel de promotor de dichos estudios, que suponen un proceso "largo, costoso y arriesgado" para las compañías.

"España es un país de referencia en el mundo y el primero en Europa en la realización de ensayos clínicos para investigar nuevos medicamentos. La mayoría de los ensayos en nuestro país son impulsados por la industria farmacéutica y representan la etapa final de una larga, arriesgada y compleja investigación que puede extenderse de media ente 10 y 12 años", ha precisado.

Durante la jornada también han participado dos miembros de Kids Madrid y de su coordinadora, Ana Mínguez, un grupo de jóvenes activamente involucrados en investigación cuyo objetivo es conseguir que se oiga la voz de los niños y sus familias en medicina, investigación e innovación y que tiene presencia en 14 países, cuatro continentes y 30 instituciones.

La voz de los pacientes también ha estado representada a través de dos madres, Inmaculada Manzano y Carolina Zurita, quienes han abordado inquietudes, necesidades y retos de las personas que participan en ensayos clínicos.