El Hospital Miguel Servet identifica una nueva bacteria denominada Mycobacterium cajalii, en homenaje a Ramón y Cajal

Equipo de profesionales de Microbiología implicado en el hallazgo de la nueva bacteria. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha identificado y caracterizado una nueva especie de micobacteria, denominada 'Mycobacterium cajalii', tras su aislamiento en una muestra clínica.

Este hallazgo ha sido publicado recientemente en una revista científica internacional y supone un avance en el conocimiento de este tipo de microorganismos.

La nueva especie pertenece al grupo de las micobacterias no tuberculosas, un conjunto de bacterias presentes de forma habitual en el medio ambiente y cuya relevancia clínica ha aumentado en los últimos años, especialmente en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

El aislamiento de esta micobacteria se produjo en un paciente atendido en el hospital, si bien no se ha evidenciado una repercusión clínica directa asociada a este microorganismo en este caso concreto. No obstante, su identificación resulta relevante desde el punto de vista diagnóstico.

IMPORTANCIA PARA EL DIAGNÓSTICO

La caracterización de nuevas especies de micobacterias permite mejorar la capacidad de los laboratorios para identificar con precisión estos microorganismos, lo que resulta fundamental para determinar el tratamiento más adecuado en caso de infección.

"Identificar correctamente una micobacteria es clave para decidir el tratamiento más adecuado en cada caso. Este tipo de hallazgos contribuye a mejorar el diagnóstico y a ampliar el conocimiento sobre estos microorganismos", explica Jesús Viñuelas-Bayón, jefe de Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet.

En este sentido, no todas las micobacterias requieren el mismo abordaje terapéutico, por lo que su correcta clasificación es un elemento esencial en la práctica clínica.

IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTO CIENTÍFICO

La descripción de una nueva especie bacteriana es un proceso poco habitual en el ámbito científico. De hecho, según los investigadores, hacía varios años que no se identificaba una nueva micobacteria a nivel internacional hasta el hallazgo previo de Mycobacterium servetii, también descrita por el mismo equipo del hospital.

El descubrimiento de Mycobacterium cajalii ha sido posible gracias al uso de técnicas avanzadas de secuenciación genética, empleadas cuando los métodos habituales de identificación no permiten clasificar con precisión el microorganismo.

IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA

Las micobacterias no tuberculosas son microorganismos ambientales que, en general, no producen brotes ni tienen impacto en salud pública. Su posible implicación clínica se limita, en la mayoría de los casos, a personas con algún grado de inmunodepresión.

El Departamento de Sanidad continúa apoyando la actividad investigadora en los centros sanitarios de Aragón, orientada a mejorar el diagnóstico, el conocimiento de las enfermedades infecciosas y la calidad asistencial.