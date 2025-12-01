El Hospital del Mar de Barcelona impulsa un piloto para seguir el tratamiento del VIH en adictos

Los responsables del programa en el Hospital del Mar. - HOSPITAL DEL MAR

El Hospital del Mar de Barcelona ha impulsado, desde el pasado septiembre, una prueba piloto de seguimiento del tratamiento antirretroviral contra el VIH en personas con adicción a sustancias inyectadas.

El proyecto, implementado junto a la subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de la Conselleria de Salud de la Generalitat, se lleva a cabo directamente en los centros donde se hace el seguimiento de la adicción de las personas, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este lunes, Día Mundial del Sida.

El jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Mar y coordinador de la Unidad de VIH del centro, Robert Güerri, ha explicado que se busca aprovechar "el vínculo creado entre el usuario y el centro de reducción de daños" para facilitar el tratamiento sin pasar por el hospital.

EN BARCELONA Y SANT ADRIÀ

La iniciativa se ha puesto en marcha con dos centros de reducción de daños focalizados en estos colectivos, que buscan reducir al máximo los problemas para la salud física y psicosocial de sus usuarios y, a la vez, motivar y facilitar el acceso al tratamiento.

En concreto, son el ARD Lluís Companys de Barcelona y el REDAN La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), integrado en el Hospital del Mar.

Los profesionales de la Unidad de VIH trabajan "de forma estrecha" con los de los dos equipamientos, con reuniones periódicas, para facilitar el seguimiento y el tratamiento de la infección en aquellos casos detectados en consumidores activos.

Los analíticas se hacen en el propio centro, por lo que los pacientes no necesitan desplazarse al hospital para recibir tratamiento o hacer el seguimiento, y la medicación antirretroviral se envía desde el Servicio de Farmacia del Hospital del Mar a una farmacia comunitaria próxima al centro donde están vinculados.

PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD

La prueba piloto se centra en un perfil de paciente de alta complejidad desde el punto de vista médico y social: "Son personas que, siendo VIH positivas, activas, sin tratamiento, tienen un alto riesgo de desarrollar el SIDA y de transmisión del virus", apunta Güerri.

Presentan subtipos de virus del VIH con perfiles de resistencia a los medicamentos que pueden complicar el tratamiento, que pueden derivar en complicaciones "muy graves" de la enfermedad, de difícil tratamiento, a lo que se suma la problemática social asociada al consumo de drogas.

Se prevé que el proyecto pueda servir para llevar a cabo un cribado de personas con VIH entre este colectivo, con 18 casos detectados hasta el momento.

En caso de que la prueba piloto sea exitosa, se plantea ampliarla a todos los centros de reducción de daños del área de influencia del Hospital del Mar.