Las hormonas masculinas que alimentan un letal tumor cerebral infantil y la vía que abre este hallazgo para frenarlo

Archivo - Bebé - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LIUDMILA FADZEYEVA

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por investigadores del Baylor College of Medicine, el Texas Children's Hospital, y la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, todos centros de Estados Unidos y la Universidad McGill en Canadá ha descubierto qué impulsa el crecimiento de un tumor cerebral pediátrico letal llamado ependimoma de fosa posterior tipo A (PFA).

Los investigadores informan en la revista 'Nature' que los andrógenos, comúnmente conocidos como hormonas masculinas, promueven el crecimiento de los ependimomas PFA, pero no el de otros tumores cerebrales. Es importante destacar que el bloqueo de la señalización de andrógenos reduce la proliferación tumoral. Estos hallazgos abren la posibilidad de un nuevo enfoque terapéutico para este cáncer infantil actualmente incurable.

"Durante bastante tiempo, el mecanismo de crecimiento del ependimoma PFA ha sido un misterio", plantea la doctora Jiao Zhang, coautora principal y profesora adjunta de pediatría - hematología/oncología en Baylor y Texas Children's. "A diferencia de otros tumores cerebrales letales, este cáncer carece de factores genéticos claros, lo que ha retrasado el desarrollo de terapias eficaces. En este trabajo, estudiamos el tumor desde una perspectiva diferente".

Estudios previos han demostrado que la mayoría de los pacientes con ependimoma PFA son varones y que su supervivencia es menor que la de las mujeres. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a estas diferencias de sexo siguen siendo desconocidos. También se sabe que, en poblaciones en la misma etapa temprana de desarrollo, las células cerebrales femeninas parecen estar más avanzadas en su desarrollo que las masculinas.

"Las diferencias de sexo desempeñan un papel importante en el crecimiento del cáncer", cuenta Zhang. "Decidimos estudiar si estas diferencias podrían explicar por qué los niños son más vulnerables que las niñas al ependimoma PFA. Comprender cómo los factores específicos de cada sexo contribuyen a la progresión del tumor PFA y a la respuesta terapéutica podría ayudarnos a desarrollar mejores tratamientos para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los niños afectados".

Trabajando con modelos animales y células cancerosas cultivadas en el laboratorio, el equipo investigó si las diferencias de sexo observadas en la susceptibilidad al ependimoma PFA dependían de los cromosomas sexuales (XX en mujeres y XY en hombres) o de las hormonas sexuales (andrógenos en hombres y estradiol o progesterona en mujeres).

"Observamos que, al igual que en las células cerebrales normales, las células del ependimoma PFA están menos desarrolladas en los hombres que en las mujeres", cuenta Zhang. "Esta diferencia se debe a los andrógenos, que mantienen estas células tumorales en un estado menos desarrollado y propenso al crecimiento. No observamos diferencias atribuibles a factores cromosómicos, y las hormonas sexuales femeninas no modificaron el crecimiento de las células PFA en comparación con los controles".

Estudios posteriores respaldaron esta observación al demostrar que la suplementación con andrógenos promueve el crecimiento del ependimoma PFA y mejora sus propiedades menos desarrolladas.

"Nuestro estudio proporciona una base biológica para comprender las diferencias de sexo reconocidas desde hace tiempo en el ependimoma PFA", agrega Claudia Kleinman , coautora correspondiente, profesora del departamento de genética humana e investigadora del Instituto Lady Davis para la Investigación Médica de la Universidad McGill.

Estos hallazgos tienen posibles implicaciones clínicas, ya que sugieren que las terapias de bloqueo de andrógenos pueden representar una dirección racional para futuras estrategias de tratamiento dirigidas.