La 'hormona del amor' también forja amistades: un estudio revela que sin oxitocina cuesta el doble hacer amigos

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de California-Berkeley muestra que la llamada hormona del amor, la oxitocina, también es fundamental para la formación de amistades, al observar en un modelo animal que la falta de señalización de oxitocina retrasa la formación de relaciones y crea déficits en las relaciones entre pares a largo plazo.

La oxitocina se libera en el cerebro durante las relaciones sexuales, el parto, la lactancia y las interacciones sociales, y contribuye a los sentimientos de apego, cercanía y confianza. Sin embargo, también se asocia con la agresión; esta hormona se conoce comúnmente también como la hormona del 'abrazo' o de la 'felicidad', y se anima a las personas a aumentar sus niveles de oxitocina para un mayor bienestar tocando a amigos y seres queridos, escuchando música y haciendo ejercicio.

Sin embargo, estudios recientes con el topillo de pradera han puesto en duda esta asociación amorosa. Han demostrado que la oxitocina, que en el cerebro actúa como neuromodulador, no es esencial para la formación de vínculos de pareja a largo plazo, ni para la monogamia social, ni para la crianza, aunque sin ella, los topillos tardan más en formar dichos vínculos.

Los científicos se centran en los ratones de pradera porque, al igual que los humanos, forman relaciones estables y selectivas. Si bien la mayoría de los estudios se centran en los vínculos de pareja, el laboratorio Beery de la Universidad de California en Berkeley está particularmente interesado en las relaciones selectivas entre iguales, análogas a las amistades humanas.

Estos estudios podrían arrojar luz sobre trastornos psiquiátricos humanos, como el autismo y la esquizofrenia, que interfieren con la capacidad de una persona para formar o mantener vínculos sociales.

"Los ratones de pradera son especiales porque nos permiten comprender la neurobiología de la amistad y sus similitudes y diferencias con otros tipos de relaciones", ha señalado Annaliese Beery, profesora asociada de biología integrativa y neurociencia de la UC Berkeley y autora principal del estudio.

'TE PREFIERO A TI ANTES QUE A ESTE DESCONOCIDO'

Alexis Black, estudiante de posgrado en biología integrativa y profesora Beery, una de las dos primeras autoras del estudio, descubrió que los topillos de pradera que carecen de receptores de oxitocina tardan más que los topillos normales en establecer relaciones con sus iguales. Los topillos de pradera que son amigos cercanos suelen acurrucarse uno junto al otro, acicalarse e incluso sentarse uno encima del otro.

"La oxitocina parece ser particularmente importante en la fase inicial de formación de las relaciones, y especialmente en la selectividad de estas: 'Te prefiero a ti antes que a este desconocido', por ejemplo. Los animales que no tenían la señalización de oxitocina intacta tardaron más en formar relaciones. Y luego, cuando desafiamos esas relaciones creando nuevos grupos, perdieron el rastro de sus parejas originales de inmediato", afirma Beery.

Los ratones de campo, modificados genéticamente en el laboratorio de la UC San Francisco del colaborador y coautor doctor Devanand Manoli, también carecían de las recompensas sociales que normalmente provienen de los apegos selectivos: no se esforzaban mucho para acurrucarse con sus amigos y eran menos evasivos y menos agresivos con los extraños.

"En otras palabras, la oxitocina juega un papel crucial no tanto en cuán sociables son, sino más bien en con quién sociables son, en su selectividad", señalan los investigadores

En el estudio, publicado en 'Current Biology', la falta de receptores de oxitocina también cambió la regulación de la disponibilidad y liberación de oxitocina en el cerebro.

LO QUE LOS RATONES SOCIALES NOS DICEN SOBRE LOS HUMANOS

Beery lleva mucho tiempo interesada en las relaciones sociales de los roedores, centrándose principalmente en las relaciones con sus compañeros o amistades, poco estudiadas. Si bien los topillos son su principal objetivo, cree que estudiar comportamientos similares en múltiples especies es clave para determinar qué es específico de cada especie y qué es generalizable entre ellas.

Para complementar su investigación de laboratorio, ha realizado estudios de campo que comparan el comportamiento social y la distribución de los receptores de oxitocina en el cerebro, tanto dentro como entre especies, en un grupo de roedores sudamericanos y ardillas terrestres de Belding de Norteamérica, que varían según vivan o no en grupo. Recientemente, también inició pruebas de campo con múltiples especies de topillos (existen unas 50 en todo el mundo) para comparar su comportamiento social.

Se sospecha que en roedores como los topillos, y quizás en otros mamíferos, la formación de relaciones entre iguales puede haber precedido a la evolución de las relaciones de apareamiento monógamas.

Si bien la mayoría de los roedores prefieren interactuar con individuos desconocidos, resulta que la mayoría de las especies de topillos desarrollan preferencias de pareja, lo que llamaron amistades selectivas. Por lo tanto, parece existir una tendencia generalizada a crear vínculos. Pero solo un par de estas especies son monógamas.

Beery fue coautor de un estudio de 2023 que cuestionó la asociación entre la oxitocina, el sexo y la crianza. Dicho estudio demostró que los topillos de pradera incapaces de responder a la oxitocina exhiben los mismos comportamientos monógamos de apareamiento, apego y crianza que los topillos comunes. Estos topillos habían sido modificados genéticamente para carecer de receptores celulares para la oxitocina, y fueron los mismos utilizados en el estudio actual.

Pero si bien la oxitocina no es esencial para la formación final del vínculo, estudios adicionales del mismo grupo publicados en 2024 mostraron que estos topillos de pradera deficientes en receptores (o "mutantes nulos") tardaban aproximadamente el doble de tiempo que los topillos normales en establecer una relación con una pareja potencial.

Interesados en cómo la falta de un receptor de oxitocina afecta los lazos de amistad de los topillos, a diferencia de los lazos de apareamiento, realizaron tres series de experimentos. En una, evaluaron cuánto tiempo tardaban los topillos en establecer una preferencia por una pareja. Mientras que los topillos normales necesitan unas 24 horas de proximidad para formar una relación que les haga elegir a esa pareja en lugar de un desconocido, los topillos con deficiencia de receptor de oxitocina no mostraron preferencia en ese lapso y tardaron hasta una semana en establecer una preferencia por un compañero.

En un segundo experimento, colocaron a ratones de campo con una pareja estable en una situación de grupo mixto, similar a una fiesta: un recinto con otros ratones y varias habitaciones conectadas por tubos. En tal situación, los ratones de campo normales se juntaban con amigos conocidos hasta que finalmente empezaron a socializar con desconocidos.

En el tercer experimento, probaron la fuerza de los vínculos entre pares y parejas haciendo que los ratones presionaran palancas para acceder a un amigo/pareja o a un extraño. Las hembras de topillos silvestres suelen presionar más para conseguir a su pareja que para conseguir a un extraño, tanto en las relaciones con sus iguales como en las de apareamiento. Los mutantes deficientes en el receptor de oxitocina también presionan más para llegar a su pareja de apareamiento, pero no en las relaciones con sus iguales