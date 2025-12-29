Cómo los hongos intestinales se relacionan con la enfermedad

Archivo - Microbiota. - SOLSTOCK/ISTOCK - Archivo

Durante años, la atención médica se ha centrado en los genes y el estilo de vida como las grandes claves de la salud. Sin embargo, dentro del cuerpo humano existe un mundo mucho más complejo y menos explorado que podría estar jugando un papel decisivo en el desarrollo de enfermedades que afectan a millones de personas. Un universo microscópico que no siempre recibe la atención que merece.

En ese entorno interno, donde conviven organismos invisibles y procesos aún poco comprendidos, los científicos empiezan a mirar más allá de lo conocido. Nuevas investigaciones abren la puerta a conexiones inesperadas que podrían cambiar la forma en que entendemos el riesgo de enfermar... y cómo prevenirlo.

UN TERRITORIO INVISIBLE QUE EMPIEZA A LLAMAR LA ATENCIÓN DE LA CIENCIA

La capacidad de los médicos para diagnosticar y tratar enfermedades crónicas se ve limitada por la incertidumbre científica sobre los factores que contribuyen al riesgo de padecerlas, según un trabajo de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos).

Así, un nuevo estudio publicado en la revista 'PLOS Biology' por los doctores Emily Van Syoc, Emily Davenport y Seth Bordenstein revela evidencia de las primeras relaciones ternarias entre la variación genética humana, la variación en el microbioma intestinal y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Algunos hongos intestinales están implicados en enfermedades intestinales. Sin embargo, las interacciones entre humanos y hongos son poco conocidas, y los científicos creían que la dieta determinaba la presencia de hongos intestinales. Para examinar la relación entre la variación genética humana y la variación en las comunidades de hongos gastrointestinales, los investigadores realizaron un estudio de asociación genómica sobre el número y los tipos de loci genéticos humanos que influyen en la abundancia relativa de hongos intestinales.

Accedieron a datos pareados del micobioma intestinal y del genoma humano de 125 individuos a través del Proyecto del Microbioma Humano. Tras identificar y caracterizar las variantes genéticas asociadas a los hongos, mediante las cuales la variación genómica humana se asocia con la variación en las comunidades fúngicas, analizaron si las relaciones entre los loci genéticos y los hongos intestinales afectan el riesgo de enfermedades en humanos.

CUANDO LA GENÉTICA HUMANA Y LOS MICROORGANISMOS SE CRUZAN

Los investigadores encontraron 148 variantes asociadas a hongos (FAV) en 7 cromosomas que se asocian estadísticamente con 9 taxones fúngicos, lo que revela diversas relaciones genéticas entre los hongos intestinales y el riesgo de enfermedades. El estudio se vio limitado por una cohorte pequeña, pero un resultado clave se validó en una cohorte independiente más amplia. Estudios futuros podrán aclarar cómo los hongos intestinales pueden mediar el riesgo de enfermedades crónicas y comprender mejor el mecanismo por el cual la variación genética y los hongos intestinales están conectados.

UNA PISTA INESPERADA SOBRE EL ORIGEN DE ALGUNAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Determinar si la genética humana se asocia simultáneamente con la abundancia microbiana diferencial y el riesgo de enfermedad es un desafío crucial que debe resolverse, con un gran potencial para el diagnóstico personalizado y/o la bioterapia. Los hallazgos establecen conexiones previamente desconocidas entre la genética humana, los hongos intestinales y las enfermedades crónicas, ampliando el paradigma de las interacciones entre humanos y microbios en el intestino al micobioma.

En conjunto, este trabajo amplía el enfoque canónico bidimensional sobre la genética humana y las bacterias intestinales a la biosfera de los hongos intestinales.

"Esta investigación es nuestro primer paso importante hacia la comprensión de los impactos de la variación genética humana en un grupo muy poco estudiado de microorganismos intestinales: el micobioma, o comunidad de especies de hongos que se encuentran en nuestro tracto intestinal", señala el coautor Seth Bordenstein.

"Hemos descubierto una sorprendente cantidad de vínculos genéticos con hongos intestinales específicos, y nuestro descubrimiento de una conexión entre una levadura particular, Kazachstania , y el riesgo de enfermedad cardiovascular es particularmente interesante para futuros estudios y validaciones", explica.

Por su parte, la primera autora, Emily Van Syoc, señala: "Esta investigación emprende un viaje pionero para descubrir las bases genéticas del micobioma intestinal humano. En una pequeña cohorte de GWAS de descubrimiento, descubrimos que los hongos intestinales, en particular el comensal Kazachstania , están asociados con variantes genéticas humanas y, a su vez, con enfermedades. Nos entusiasma seguir investigando este tema para desentrañar las fuerzas que configuran los hongos intestinales humanos y contribuyen a la salud y la enfermedad".