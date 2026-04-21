De la homeopatía a las ventosas: así queda la lista oficial de pseudoterapias en España

MADRID, 21 Abr. (EDIZIONES) -

Siete años despues de su puesta en marcha, por parte del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia, se ha vuelto a actualizar el listado de pseudoterapias con una nueva terapia sin evidencia científica: la homeopatia.

Hasta ahora estas son las técnicas, terapias o tratamientos que forman parte del calificativo de pseudoterapias por no lograr mejorar la salud y, con suerte, solo tener consecuencias en la economía familiar.

1. Análisis somatoemocional: técnica en la que se intenta despojar la mente y el cuerpo de las consecuencias nocivas que acarrean ciertos aspectos del pasado.

2. Análisis trasnsaccional: basado en técnicas que aseguran que facilitan la re-estructuración y el cambio personal.

3. Ángeles de Atlantis: cursos en los que supuestamente enseñan a conocer las señales y el lenguaje de los ángeles, a comunicarsee con ellos y a establecer una relación íntima con el Ángel de la Guarda.

4. Armónicos: técnica incluida dentro de la terapia del sonido que promete sanar a los que la practiquen, al cargar el cerebro con energía.

5. Aromaterapia: es una rama de la fitoterapia que utiliza aceites esenciales (extraídos de plantas) con el objetivo de mejorar el bienestar, reducir la ansiedad, el estrés y otros síntomas clínicos tanto emocionales como físicos.

6. Arolo tifar: técnica de diagnóstico y tratamiento que dice que ayuda a identificar el origen de los desequilibrios de la salud.

7. Ataraxia: procedimiento que promete transformar y gestionar las emociones (miedos, ansiedad o patrones mentales erróneos) que afectan a la salud.

8. Aura Soma: sistema que asegura que apoya "de la mejor manera posible", el viaje de cada persona por su vida, ayudándoles a conocerse mejor y así tomar las riendas de sus propias vidas y de su bienestar.

9. Biocibernética: estudia los mecanismos de control y de regulación en los seres vivos y promete reorganizar, reactivar, romper, reinformar y reajustar la disposición natural de la autocuración dentro de los organismos.

10. Breema: práctica que dice juntar el cuerpo y la mente con el objetivo de vivir el momento presente, en dirección a la participación plena, equilibrando el cuerpo, la mente y las emociones.

11. Cirugía energética: consiste en extraer con las manos, sin tocar al paciente, cualquier densidad de energía estancada, entidad o bloqueo energético del cuerpo.

12. Coaching transformacional: técnica que dice ayudar a empoderar a las personas para alcanzar las metas de vida que consideran inalcanzables.

13. Constelaciones sistemáticas: técnica que promete ayudar a tener una aproximación visual a situaciones complicadas que se creen que se escapan del control de uno mismo.

14. Cristales de cuarzo: terapia que ayuda a restablecer el equilibrio físico, emocional, mental y espititual de las personas y que, incluso, se promociona asegurando que puede prevenir o curar algunas enfermedades.

15. Cromopuntura: técnica que se promociona para ayudar a equilibrar la energía de los órganos y reestablecer la armonía entre lo físico, psíquico y emocional a través de la aplicación de un espectro de luz en un punto específico del cuerpo.

16. Cuencos de cuarzo: procedimiento que "ayuda a sanar a nivel físico, mental y emocional". Para ello, se utilizan los instrumentos haciéndolos sonar cerca del paciente, para que le llegue tanto el sonido como la vibración.

17. Cuencos tibetanos: técnica en la que se proporcionan masajes sonoros que "favorecen tanto la meditación como la sanación".

18. Diafreoterapia: método para buscar la armonización integral de la persona, y que, según sus promotores, libera las tensiones y expresiones guardadas en la memoria corporal para así "recuperar la salud y la coherencia" entre lo que se siente, se piensa y se expresa.

19. Diapasones: técnica basada en el sonido que promete estimular la sangre y activar las frecuencias naturales del cuerpo.

20. Dieta macrobiótica: definida como una forma de comer basada en el principio del Yin y el Yang, buscando el equilibrio físico y emocional a través de la alimentación.

21. Digitopuntura: método enfocado al "tratamiento" del dolor, desde los dolores surgidos tras un golpe, hasta "cuando un órgano interno enferma y se produce una reacción dolorosa". Para ello, combina los principios del masaje y la acupuntura sin el uso de agujas.

22. Esencias marinas: productos que aseguran que al tomarlos se entra en la sintonía de la energía de los animales marinos, aportando efectos terapéuticos.

23. Espinología: "terapia manual" que los que la practican informan que a través de trabajar sobre la columna vertebral, ayudan a "liberar" las tensiones y el estrés diario.

24. Fascioterapia: técnica que asegura que "elimina" los movimientos bruscos a nivel articular (los crujidos), mediante presiones específicas a cada articulación.

25. Feng shui: método filosófico chino que consiste en la ubicación "consciente y armónica" del espacio, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en un determinado lugar.

26. Flores del alba: producto que asegura que "ayuda" a liberar ciertos patrones mentales y cuyo mecanismo se ha diseñado y desarrollado para minimizar los "efectos del recuerdo celular" heredado de los antepasados.

27. Frutoterapia: técnica natural que aprovecha las propiedades y beneficios de las frutas para "recuperar la salud, prevenir enfermedades y combatir el desgaste de energía".

28. Gemoterapia: procedimiento que, a través del uso de cristales, promete curar o reducir el estrés, la depresión, la falta de autoestima, los miedos o el cansancio.

29. Geobiología: técnica que se promociona como una la ciencia que estudia las cualidades vitales del medio donde se vive y que ayuda a conocer y detectar todas las alteraciones que se producen en el entorno y neutralizarlas.

30. Geocromoterapia: Técnica que, a través del uso de la geometría, el color y la luz, asegura que "modifica la memoria celular y el ADN etérico del ser vivo.

31. Geoterapia: se refiere a los supuestos efectos terapéuticos presentes en la tierra y que pueden ser aprovechados en beneficio de la salud.

32. Grafoterapia: técnica que tiene como finalidad "cambiar el funcionamiento afectivo de la persona" a través de una modificación de su escritura.

33. Hidroterapia de colon: técnica que asegura que ayuda a sanar el intestino y la reposición de la flora.

34. Hipnosis ericksoniana: usa el trance hipnótico para ayudar al paciente a superar fobias, ansiedad, problemas con la autoestima, la consecución de metas o preparación para eventos futuros.

35. Homeosynthesis: sistema de armonización energética y de ampliación de la conciencia que integra los "beneficios" de la medicina alopática, la homeopatía, la psicología junguiana, alquimia, astrología, el yoga, la terapia de polaridad y la acupuntura.

36. Iridología: técnica de medicina alternativa cuyos defensores dicen que los patrones, colores y otras características del iris pueden examinarse para determinar la información sobre la salud sistémica de un paciente.

37. Lama-fera: sistema que asegura que ayuda a "aliviar" síntomas de enfermedades crónicas, a "mejorar" las relaciones sociales, "eliminar" los hábitos no deseados o "traumas de vidas pasadas".

38. Luminoterapia en problemas de salud mental: se trata del uso de la luz con fines terapéuticos. Se aplica comúnmente con el uso de una caja de luz colocada aproximadamente a un metro de distancia a una altura dentro del campo visual; sin embargo, es posible la aplicación con una fuente de luz portátil que se pone sobre la cabeza, artefactos de iluminación montados en el techo; o terapia de luz 'naturalista', conocida como simulación amanecer-anochecer, que imita las transiciones crepusculares al aire libre.

39. Masaje babandi: masaje que promete "ayudar" a mejorar la situación anímica y mental de la persona que lo recibe.

40. Masaje californiano: "alivian" los dolores crónicos, "liberan" de bloqueos y de contracturas musculares, "amplían" el rango de movimiento articular y "reorganizan las posturas. Además, permite "aliviar la ansiedad y el estrés".

41. Masaje de la energía de los chacras: masaje que se realiza en los pies y que promete conseguir una armonización total de los chakras sin necesidad de tocar ninguna otra parte del cuerpo.

42. Masaje metamórfico: se realiza en los pies, manos y cabeza y que "ayuda" a la persona a despertar la "inteligencia sanadora interior innata" y eliminar bloqueos profundos en el patrón energético del organismo.

43. Masaje tailandés: técnica de masaje tradicional milenaria desarrollada en Tailandia. Se caracteriza principalmente por trabajar con masaje profundo todo el cuerpo mediante presiones, movilizaciones pasivas y estiramientos adaptados a las necesidades y situación de cada usuario

44. Masaje tibetano: técnicas de masaje relajantes, energéticas o terapéuticas que actúan tanto sobre los chakras, como sobre las líneas y los puntos energéticos. Su propósito es "proporcionar relajación, una mejora y un mantenimiento del equilibrio de la energía interna".

45. Magnetoterapia estática: La magnetoterapia estática o imanterapia se basa en la utilización de campos magnéticos generados por imanes u otros dispositivos magnéticos con el objetivo pretendido de aumentar las capacidades regenerativas del cuerpo o para el control de diversos síntomas.

46. Medicina antroposófica: calificada como "medicina alternativa", se ocupa de estudiar el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona y se centra en "fortalecer" al paciente a través de su integridad e individualidad, logrando desarrollar su capacidad cognitiva.

47. Medicina de los mapuches: rituales o tratamientos que vienen de la sanación indígena; utiliza la energía, las plantas y el agua.

48. Medicina ortomolecular: basada en la hipótesis de que controlar el consumo de proteínas, vitaminas y aminoácidos puede curar. La vitamina C es su panacea.

49. Metaloterapia: usada sobre todo en estética. Se basa en el uso externo de metales (cobre, plata y oro) para supuestamente reactivar la circulación.

50. Método de orientación corporal Kidoc: conocimiento del cuerpo y la energía del masaje. Para la ciática, úlceras y escoliosis, hasta padecimientos como el Parkinson.

51. Método Grinberg: una técnica de respiración y movimiento con el que uno se autoconocimiento para, según dice, mejorar físicamente y emocionalmente.

52. Numerología: se trata de creer en la mística de los números y su 'poder' curativo, según señalan "capaz de regenerar, curar y equilibrar el organismo".

53. Oligoterapia: utiliza minerales presentes en el organismo en dosis pequeñísimas para regular el organismo y, afirman, conseguir recuperar la salud.

54. Orinoterapia: se trata de beber la propia orina, y según sus defensores fortalece las defensas del cuerpo.

55. Oxigenación biocatalítica: imita el proceso de la fotosíntesis, con la inhalación de biocatalizadores de oxigenación producidos por las plantas. Se promociona como solución para el cansancio, nerviosismo, falta de memoria, anorexia, bulimia o perturbaciones cardiacas.

56. Piedras calientes: consiste en poner o masajear con piedras calientes puntos del cuerpo. Aseguran que elimina toxinas, potencia el metabolismo, alivia dolores menstruales y de espalda, etc.

57. Pirámide vastu: una técnica que usa pequeñas pirámides para 'conseguir' campos electromagnéticos que, afirman, mejorar la salud general, además de atraer dinero, evitar accidentes, ser más feliz, etc.

58. Plasma marino: básicamente es beber agua del mar purificada- agua de mar, plasma y agua mineral- para la acidez, diarrea, estreñimiento, colon irritable, etc, además lo promocionan como un antiparasitario.

59. Posturología: parte del estudio de la postura y trata aquellas afecciones relacionadas. Lo curioso es que recalibra el gasto energético usando fuentes de información sensorial (ojos, oído, piel, etc).

60. Pranoterapia: consiste en la imposición de manos a cierta distancia del cuerpo del paciente. Aquí se evalúan chakras y se dice que se consigue relajar y purificar el organismo

61. Psicohomeopatía: Incorpora la medicina homeopática a la terapia psicológica.

62. Psychic healing: o curación psíquica, que se basa en que muchas enfermedades tienen origen en la mente y, por tanto, afirman que la energía de la mente cura.

63. Quinton: consiste en beber agua "purificada y extraída de las profundidades del mar" para tratar, entre otras, infecciones, desnutrición, problemas intestinales, obesidad o artritis.

64. Radiestesia: se reciben estímulos eléctricos, electromagnéticos o magnéticos para curar o diagnosticar- en este caso algunos usan un péndulo-.

65. Rebirthing: las experiencias negativas desde el nacimiento son sentimientos que enferman. Se usan las respiraciones, pensamientos positivos y la repetición de afirmaciones.

66. Respiración consciente: consiste en estar presente de forma plena en el momento en que se realiza la respiración y sentir los efectos de esta sobre el cuerpo. Esta práctica podría aliviar la sensación de angustia o estrés a la persona que la realiza, ya que disminuye el ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria a nivel físico.:

67.- Sanación espiritual activa: La "Sanación espiritual activa" es una técnica no invasiva de intervención en el "cuerpo energético" de la persona para generar efectos en el cuerpo físico y restaurar la salud. El "sanador" coloca las manos a cierta distancia del/la paciente, sin contacto físico, para "conectar el cuerpo energético" de la persona con otros "campos espirituales", que tendrían efectos en el campo celular físico del/la pacient

68. Sincronización core: sincronizar cuerpo y mente a través de la meditación teniendo en cuenta el core, el centro de gravedad del cuerpo.

69. Sofronización: una técnica postural que ayuda a tener conciencia de uno mismo, para relajarse y eliminar tensiones.

70. Sotai: técnica japonesa de reeducación postural que, señalan, sirve para la relajación muscular, el movimiento articular y equilibrar la estructura ósea.

71. Tantra: proviene del hinduismo y consiste en dejarse llevar por el placer que se siente mediante una técnica de meditación.

72. Técnica fosfénica: dicen que mejora la memoria, la atención o la inteligencia. Consiste en mirar una fuente de luz y, después, al quedarse en profunda oscuridad para ver las manchas de colores luminosas que se producen.

73. Técnica Metamórfica: consiste en acariciar pies, las manos y la cabeza con mucha suavidad. Dicen que es útil para solucionar traumas inconscientes, relajarse y estimular la creatividad.

74. Técnica nimmo de masaje: un masaje con el codo para dolores crónicos, que dicen actúa a nivel neuromuscular.

75. Las técnicas de relajación basadas en la inducción de sensaciones corporales: entre las técnicas de relajación basadas en la inducción de sensaciones corporales destaca el entrenamiento en relajación autógena (o entrenamiento autógeno), que consiste en alcanzar un estado de relajación profunda a través de representaciones mentales de sensaciones físicas (calor, frío, pesadez) en diferentes partes del cuerpo.

76. Terapia bioenergética: obteniendo placer con todas las funciones básicas de su organismo para acabar con la ansiedad, fobias, trastornos obsesivos, depresiones, estrés, timidez o inseguridades.

77. Terapia biomagnética: consiste en aplicar imanes sobre el organismo, dice que alivia y previnie toda clase de patologías ó enfermedades producidas por virus, bacterias, parásitos y hongos.

78. Terapia de renovación de memoria celular (cmrt): técnica yoguica que dice que cura el estrés, depresión, insomnio, ansiedad, hipertensión, colitis e incluso enfermedades crónico degenerativas.

79 y 80. Terapia floral de California y Terapia floral orquídeas: se utilizan esencias de flores para 'mejorar' la situación emocional y física.

81.- Terapia regresiva: utiliza la hipnosis para situaciones traumáticas del pasado.

82.- La vacuoterapia (cupping o terapia con ventosas) en patología osteomuscular: consiste en la aplicación de copas, habitualmente de cristal o plástico, calentadas sobre la piel o mediante otras técnicas de hacer ventosa, en diferentes puntos del cuerpo.

83.- Zerobalancing: es una técnica o modalidad de trabajo corporal y manual mente/cuerpo que, según su fundador, Fritz Frederick Smith, involucra 'energía' y 'estructura', logrando un equilibrio en el individuo.

84.- Homeopatía: productos con una concentración de 6 CH -habitual en los productos homeopáticos- que equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo.

TERAPIAS QUE SÍ HAN SIDO RECONOCIDAS POR SUS BENEFICIOS

Acupuntura: es un procedimiento basado en la introducción en el interior del cuerpo de unas agujas metálicas de acero quirúrgico, que al ser estimuladas manualmente, o bien aplicándoles una serie de corrientes eléctricas especiales, se consiguen provocar fenómenos en el organismo que implican la liberación de sustancias a nivel del sistema nervioso y con un efecto analgésico, antiinflamatorio, relajante muscular o sedante.

Chi-kung/qigong: se considera un conjunto de ejercicios de respiración y movimiento con algún posible beneficio para la salud debido a la práctica de ejercicio físico y a la educación de la respiración. Con él, se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo potenciando la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio; y con menos problemas de sobrecarga muscular y riesgo de lesiones asociados a otras disciplinas deportivas.

Meditación: La meditación basada en mantras es la que dispone de mayor cantidad de evidencia, aunque el riesgo de sesgo de los estudios es alto o incierto, al igual que en otros tipos de meditación. Los resultados indican que este tipo de meditación podría producir un efecto beneficioso sobre los niveles de ansiedad, depresión, estrés general y postraumático y calidad de vida relacionada con la salud. Sin embargo, no está clara la relevancia clínica de los efectos obtenidos.

Pilates: Existe evidencia concluyente sobre la efectividad terapéutica del método Pilates para personas adultas con dolor lumbar (mayoritariamente crónico) y dolor cervical. Se relaciona con cambios significativos en la intensidad del dolor, incapacidad física, fuerza y resistencia muscular, así como en la calidad de vida de las personas que lo sufren.

Taichí: desde el punto de vista fisiológico, sería un tipo de ejercicio con el que se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo, potenciando fuerza, flexibilidad y equilibrio y con menos problemas de sobrecarga muscular y riesgo de lesiones asociados a otras disciplinas deportivas.

Yoga: La evidencia sugiere que el yoga podría ser efectivo en el corto plazo como intervención de apoyo en la mejora de la calidad de vida, la reducción de fatiga y la mejora de los trastornos del sueño en pacientes con cáncer de mama comparado con no realizar ninguna terapia, así como en la mejora de trastornos como depresión o la ansiedad o la reducción de la fatiga comparado con intervenciones psicosociales y educativas.