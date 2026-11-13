Hombro congelado: qué tratamientos funcionan mejor para aliviar el dolor y recuperar movilidad

Archivo - Dolor de hombre. - PEOPLEIMAGES - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capsulitis adhesiva (hombro congelado) se produce cuando el tejido conectivo que rodea la articulación del hombro se engrosa, se endurece y se inflama, causando dolor y limitación del movimiento. Es más frecuente en personas de entre 40 y 60 años, y en mujeres que en hombres. Existen muchos tratamientos disponibles, incluidos medicamentos, inyecciones de esteroides y cirugía, pero sus beneficios y riesgos comparativos siguen siendo inciertos.

Para abordar esta cuestión, los investigadores analizaron los resultados de 189 ensayos controlados aleatorios en los que participaron 12.988 adultos (con una edad media de 54 años) con capsulitis adhesiva, comparando tratamientos activos con otra intervención, placebo o la atención habitual en cuanto al dolor, la función, el rango de movimiento y los efectos adversos.

LAS ONDAS DE CHOQUE PUEDEN ALIVIAR EL DOLOR DEL HOMBRO CONGELADO A CORTO PLAZO

La terapia de ondas de choque extracorpóreas probablemente reduce el dolor a corto plazo asociado con el hombro congelado, mientras que la manipulación bajo anestesia, con o sin inyecciones de esteroides, probablemente mejora la flexión a corto plazo (elevar el brazo hacia adelante y por encima de la cabeza) en comparación con la atención habitual, según una revisión de la evidencia de los ensayos más recientes realizada por la Universidad Central del Sur en China, publicada por 'The BMJ'.

La mayoría de los demás efectos del tratamiento siguen siendo inciertos debido a la escasa certeza de las pruebas y a la inconsistencia de los datos, y la seguridad comparativa y los efectos a largo plazo no están bien establecidos.

La evidencia de certeza moderada mostró que la terapia de ondas de choque extracorpóreas (ondas sonoras de baja energía aplicadas al tejido dañado para estimular el flujo sanguíneo y la curación) probablemente redujo el dolor a corto plazo en comparación con la atención habitual (diferencia media de -1,97 en una escala de 0 a 10).

Existían algunos indicios de que la terapia de ondas de choque extracorpóreas también podría mejorar la función a corto plazo, la flexión y la abducción, pero los investigadores afirman que estos beneficios aparentes son menos seguros porque se basan en evidencia de baja certeza e inconsistencias en los datos.

LA MANIPULACIÓN BAJO ANESTESIA MEJORA LA MOVILIDAD DEL HOMBRO

La evidencia de certeza moderada también sugirió que la manipulación realizada por un médico bajo anestesia combinada con una inyección de esteroides probablemente mejoró la flexión a corto plazo (diferencia media de 33,29 grados), al igual que la manipulación bajo anestesia sola (26,16 grados), en comparación con la atención habitual. La evidencia sobre la mayoría de los demás tratamientos, los resultados más allá de los tres meses y la seguridad comparativa es sustancialmente menos certera debido a que los eventos adversos se notificaron de forma incompleta e inconsistente.

Si bien se trató de una síntesis exhaustiva de la evidencia aleatorizada, los investigadores reconocen que la mayoría de los ensayos presentaban un alto riesgo de sesgo, que factores como la duración de la enfermedad, la etapa clínica y el tratamiento previo se informaron de forma incompleta o inconsistente, y que los hallazgos pueden limitarse a pacientes con capsulitis adhesiva primaria.

Por ello, los investigadores aseguran que estos hallazgos podrían ser útiles para fundamentar decisiones de tratamiento específicas durante los primeros seis meses, pero no establecen una eficacia comparativa a largo plazo ni perfiles generales de beneficios y riesgos.

Concluyen que las decisiones sobre el tratamiento también deben tener en cuenta el carácter invasivo, los costes, las preferencias del paciente, la experiencia clínica y la incertidumbre sobre los beneficios y los perjuicios a largo plazo.